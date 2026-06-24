На Тернопільщині кожну двадцяту митну декларацію оформлено без участі посадової особи митниці

Підприємства, які мають відповідні авторизації на застосування митних спрощень, можуть оформляти митні декларації в автоматичному режимі без участі посадової особи митниці. Такий механізм дає змогу скоротити час здійснення митних формальностей і є однією з практичних переваг, доступних доброчесному бізнесу.

Станом на 1 червня 2026 року авторизації на застосування транзитних спрощень та спрощень відповідно до Митного кодексу України отримали 29 підприємств, які здійснюють діяльність у зоні Тернопільської митниці. З них 10 підприємств регіону мають авторизації АЕО-С, а ТОВ «Бондіолі і Павезі Україна» отримало авторизацію авторизованого економічного оператора типу АЕО-Б.

Загалом упродовж січня–травня цього року митними спрощеннями користувалися 37 підприємств.

Практичним результатом застосування таких інструментів є автоматичне митне оформлення. За п’ять місяців 2026 року Тернопільською митницею оформлено понад 24 тис. митних декларацій, із яких понад 1,2 тис. декларацій – експортних та майже 60 імпортних – оформлено в автоматичному режимі. Таким чином, на Тернопільщині майже кожну двадцяту митну декларацію оформлено без участі посадової особи митниці.

Автоматизація процедур дає змогу підприємствам швидше здійснювати митне оформлення товарів, ефективніше планувати логістичні процеси та оптимізувати часові витрати, пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю.

Якщо ваше підприємство ще лише розглядає можливість отримання відповідних авторизацій, саме час оцінити переваги, які вони відкривають.

З питань отримання роз’яснень та консультацій щодо авторизацій і митних спрощень суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності можуть звертатися до відділу взаємодії з підприємствами управління забезпечення митного контролю та оформлення Тернопільської митниці.

Відповідальні особи: заступник начальника управління-начальник відділу взаємодії з підприємствами щодо питань авторизації управління забезпечення митного контролю та оформлення Тарас Зань (тел. 096 800 09 88) та заступник начальника відділу взаємодії з підприємствами щодо питань авторизації управління забезпечення митного контролю та оформлення Олег Гридковець (тел. 097 798 78 68).