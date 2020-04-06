Як ховатимуть померлих від COVID-19?

Україною шириться вірус, який вбив уже понад 37 тисяч осіб в усьому світі. В Україні станом на 12 годину ранку 6 квітня зафіксовано 38 смертей. Новина про те, як ховали першого померлого від COVID-19 на Тернопільщині, швидко облетіла всі національні ЗМІ. Про цей випадок наші журналісти підготували окремий матеріал.

Смерть близької людини – це те, з чим змиритися важко, нестерпно боляче і те, що пережив у своєму житті кожен із нас. Хтось боїться не мати можливості провести в останній шлях близьких, інші – що не попрощаються з ними.

Тому в сьогоднішній нашій публікації ми розповімо читачам про те, як буде відбуватися поховання померлих від коронавірусу, що рекомендує МОЗ, Всесвітня організація охорони здоров’я та релігійна спільнота.

Як ховають за кордоном?

У більшості країн, де зафіксовано спалах коронавірусу, ритуали поховання і скорботи змінено через імовірність його подальшого поширення, пише британське агентство новин «Рейтер». Незалежно від того, яка культура чи релігія в країні.

Наприклад, в Ірландії органи охорони здоров’я рекомендують працівникам похоронних служб надягати маски на трупи, щоби знизити навіть незначний ризик зараження. Також там заборонено ховати померлих від COVID-19 у відкритому гробі, а рідним рекомендують не цілувати покійного. Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю вимагає, щоби покійника одразу в лікарні загортали у подвійні герметичні поліетиленові пакети. Ритуальні обмивання й обряди проводять у повному захисному спорядженні, а потім тіло знову обгортають в поліетилен для поховання. Чи не найкритичніша ситуація з похованням в Італії. ББС, посилаючись на місцеві органи охорони здоров’я, повідомляють, що вірус не можна передати після смерті, він все ж здатен жити на одязі протягом декількох годин.

В Італії нині заборонили цивільні та релігійні церемонії, зокрема похорони, щоби запобігти поширенню вірусу. Деякі тамтешні похоронні компанії використовують відеозв’язок, щоби дозволити сім’ям, які перебувають в обсервації, дивитися, як священник благословляє померлого.

– Багато сімей запитують, чи можуть вони побачити тіло в останній раз. Але це заборонено, – каже Массімо Манкастропа, трунар із Кремони.

– Уявіть: ви вдома зі своєю матір’ю, яка раптово почувається хворою. “Швидка” приїжджає і забирає її. Відтепер ви ніколи не побачите і не почуєте її знову, – розповідає про реалії в Італії священник Джуліо Деллавіте у телевізійній мережі Аль-Джазіра.

Британське видання «Тhe Guardian» повідомляє, що у лікарнях суворі правила: мертвих відразу ж поміщають у труну неодягненими через ризик заразитися через їхні тіла.

Найбільшим ризиком під час поховань вважають контакт не з померлою людиною, а з живою. У декількох країнах були випадки, коли коронавірусом заражалися під час похорону, Україна – не виняток. На Тернопільщині священник та ще один чоловік перебували на похороні в одному населеному пункті, згодом у них виявили COVID-2019.

В Ірані також більшість тіл ховають без ритуалу, який передбачає іслам. А в Південній Кореї уряд закликав сім’ї жертв спочатку кремувати своїх близьких, а вже потім провести похорон.

Як ховатимуть в Україні?

Відомо, що ВООЗ не рекомендує особливих правил для поховання померлих від COVID-19. Але Україна, як і інші країни, буде вживати додаткових заходів. Найбільший ризик у похованні мають ритуальні обряди, а саме велике скупчення людей і прощальні поцілунки. Саме їх і треба унеможливити.

– Ми вимушені вам рекомендувати зменшити час і кількість людей, які проводжають людину в останній шлях при коронавірусній хворобі, оскільки тут є можливість недотримання правил карантину, який забороняє сьогодні ритуальні обряди. І це може тягнути до адміністративно-кримінальної відповідальності, – повідомив заступник Міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

За розпорядженням Віктора Ляшка від 27 березня затверджено такий алгоритм поховання людини, яка хворіла або мала підозру на коронавірус і померла:

– тіло дезінфікують хлоровмісним розчином та поміщають у непроникний герметичний пакет-мішок. У ЦГЗ кажуть, що це мають робити співробітники патологоанатомічного центру;

– труну закривають;

– при похованні в приміщенні має бути не більше, ніж одна людина на 10 квадратних метрів на відстані не менше 1,5 метра;

– місцева влада чи комунальні підприємства мають записати контакти тих, хто був на похороні.

У документі не зазначено, чи зможуть рідні побачити тіло перед похованням. Проте у рекомендаціях ВООЗ, як і щодо поховань при епідемічній та пандемічній ситуаціях із респіраторними інфекціями, зазначено, що коли сім’я пацієнта бажає оглянути тіло після вивезення з кімнати або зони ізоляції, їй можуть дозволити зробити це із застосуванням стандартних запобіжних заходів. Також у ВООЗ додають, що відомі випадки зараження під час догляду за тілом покійного, тому краще оцінювати небезпеку і вирішувати доцільність проведення прощання у кожному окремому випадку. Під час похорону також важливо дотримуватись загальних рекомендацій: не торкатися обличчя брудними руками, зберігати соціальну дистанцію не менше одного метра, якщо є симптоми ГРВІ, краще нікуди не йти.

Також ми звернулися за коментарем у Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом та поцікавились, як будуть проходити поховання у нашому регіоні, на що нам відповіли, що у Міністерстві охорони здоров’я розробили інструкцію з поховання людей, які померли внаслідок ускладнень від COVID-19. Тож буде відбуватися поховання відповідно до цього документа.

Як церква змінила підхід до поховання

У Православній церкві України розповіли, що нині вони дотримуються обмеження кількості людей на масових заходах до 10 осіб, і воно розповсюджується на похорони.

– Померлі внаслідок COVID-19 будуть хоронитися лише родиною. У священників, звичайно, є можливість відспівати чин похорону за померлим не обов’язково біля самого тіла, можна і заочно, так як це роблять в Італії. Якщо на практиці, то бажано, аби людей було якомога менше і мінімум контактів. Звісно, було б добре, якби було інше місце захоронення, а найкраще – кремація, але у нас в регіоні такої можливості немає. Повторюся, що чин похорону в даній ситуації можна відспівати заочно, і це так і буде. Померлого від COVID-19 везтимуть із моргу на кладовище, там будуть придавати тіло землі, а священник і родина, коли вже пройде пандемія, відспівають чин похорону. Священнослужитель запечатає гріб на кладовищі і проведе обряд поховання, як у православних християн, – розповів нашим журналістам священник Тернопільської єпархії ПЦУ Олексій Філюк.

Вікторія Ушакова



