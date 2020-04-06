У Гусятинському районі досі не зафіксовано жодного випадку коронавірусної хвороби. На самоізоляції — 467 людей

Про це повідомили в Гусятинській районній державній адміністрації.

Станом на 6 квітня 2020 року у Гусятинському районі не зафіксовано випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

√ На самоізоляції на сьогоднішній день перебуває 467 чоловік, 51 – знято з обліку.

√ Зважаючи на щоденне зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні, Уряд запроваджує більш жорсткі вимоги щодо карантину, зокрема ЗАБОРОНЕНО переміщення групою осіб більш ніж дві особи, відвідування спортивних та дитячих майданчиків, парків тощо, перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу дорослих.