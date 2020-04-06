Трирічна Настуня із Чорткова потребує допомоги благодійників!

Попри нову та загрозливу недугу, яку зараз обговорюють всі, інші хвороби, на жаль, нікуди не зникли, бо для них не існує карантину.

«Метахроматична лейкодистрофія» – такий діагноз минулого року лікарі поставили трирічній чортківчанці Анастасії Романюк. На даний момент дівчинка у важкому стані – вона не може ходити, сидіти, говорити. Така недуга не піддається лікуванню, проте існує терапія, яка полегшує життя хворих. Щодня дитина вимушена приймати ряд препаратів, які підтримують її організм. Ліки, які так необхідні Анастасії дороговартісні, а більшість із них можна придбати лише в Італії чи Іспанії.

Сім’я потребує неабиякої допомоги благодійників. Найважче зараз купити препарати, які є лише в Італії та Іспанії. Тому просимо, всіх небайдужих, у кого є можливість придбати та передати ліки для Настуні відгукнутися. Номер картки для переказу коштів: 5168757404446744

Номер телефону Тетяни – мами дівчинки: 096 723 06 96