Як нотаріуси з Тернопільщини не нотаріальними справами займалися

Команда нотаріусів Тернопільської області «ФАЙНЕ МІСТО» в складі: Ігор Мартюк – капітан команди, Ольга Дзюбановська, Наталія Дудка, Світлана Журавель, Юлія Цар, Анатолій Гречанівський, Іван Жовнір, Віталій Остапчук, Валерій Пивовар, Андрій Рудніцький, Іван Терещук, Андрій Трачук, Ігор Ціцінський взяла участь в Ukrainian Notary Games – 2019 – мультидисциплінарних міжнародних спортивних змаганнях нотаріусів, які проходили в місті Дніпро 5 – 6 вересня 2019 року.

В змаганнях взяли участь команди нотаріусів із областей України, а також із Туреччини, Білорусі, Польщі та Румунії, які виборювали нагороди в 15 спортивних дисциплінах: міні-футболу, великому та настільному тенісу, бадмінтону, пляжному волейболу, шахах, шашках, силових видах спорту – підняття гирі/гантелі, стрілецьких дисциплінах (спортивний лук, арбалет, пневматична рушниця, пневматичний пістолет), дартсу, спорту для всіх – кидки в баскетбольну корзину та забігу з перешкодами – Race Nation (Гонка Націй), що передбачала подолання перешкод на дистанції 3,5 км.

Неймовірна атмосфера, яка панувала на змаганнях, концертах, танцполі та за святковими столами, не залишила нікого байдужим.

Кожна команда отримала ті чи інші нагороди. В доробку команди «ФАЙНЕ МІСТО» – 3 золотих медалі (Анатолій Гречанівський – шашки, Валерій Пивовар – дартс, Ігор Ціцінський – стрільба з лука), 3 срібних медалі (міні-футбол, Віталій Остапчук – стрільба з пістолета, Юлія Цар –стрільба з пістолета) і 1 бронзова медаль – Юлія Цар – стрільба з арбалету.

Поділіться:









