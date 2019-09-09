На Тернопільщині є педагоги, які працюють за моделлю католицької освіти

Дводенний семінар для вчителів католицьких закладів освіти Тернопільсько-Зборівської архиєпархії відбувся 7-8 вересня у Марійському духовному центрі «Зарваниця». Організатором семінару є Комісія у справах освіти і виховання УГКЦ спільно з відділом Тернопільсько-Зборівської архиєпархії. Участь у формаційній зустрічі взяло близько 60 педагогів, які працюють за моделлю католицької освіти.

Спікерами та координаторами зустрічі були голова громадської спілки «Католицька Освіта» о. Петро Майба, СДБ, та практичний психолог, співавторка багатьох семінарів і формаційних програм для педагогів п. Ірина Максименко. Свою роботу освітяни зосередили на ідеї запровадження християнських цінностей в процесі навчання та виховання, а також формування дружнього колективу у закладі освіти.

«Основою для виховання у католицькій освіті є наполегливість і постійність у старанні. Щоби набути досвід цінностей та виховати сильну особистість, важливо не бути пасивними, потрібно навчитись докладати потрібних зусиль для цього у повсякденному житті. Старання і наполегливість повинні бути спрямовані не тільки на те, щоби добре все робити та мати добрий результат. Перш за все ми покликані любити те, що ми робимо», – наголосив о. Петро під час свого виступу.

Протягом двох днів вчителі мали можливість розробити практичні шляхи, які б допомогли навчити вихованців католицьких закладів жити за християнськими цінностями і застосовувати у взаєминах з іншими.

Перебуваючи у Зарваниці, педагоги також брали участь у Святій Літургії, приступали до святих Тайн Сповіді і Євхаристії, мали час для особистої молитви та спілкування з колегами.

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