Мешканця Тернопільщини посадили на 4 роки за підпал магазину Порошенка

Дарницький районний суд Києва засудив чоловіка, який підпалив магазин «Рошен».

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 7 вересня.

За версією обвинувачення, 15 лютого 2019 року близько 13 години чоловік, перебуваючи у тимчасово орендованій квартирі, задумав підпалити магазин «Рошен», що в Києві по вулиці Срібнокільська, 11-Г і належить ДП «Ізюмінка».

Реалізуючи свій злочинний умисел, чоловік того ж дня машиною поїхав у гіпермаркет «Епіцентр» і приблизно о 14 год. 59 хв. купив пластикове відро, а о 15 год. 10 хв., на АЗС «КЛО» придбав 9 літрів бензину. Близько 16.40 він приїхав на вулицю Срібнокільську, 11-Г і, утримуючи при собі відро з бензином, підійшов до магазину «Рошен» з тильної сторони та впевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає і його дії мають для оточуючих таємний характер, облив зовнішню сторону вітрин магазину бензином, після чого дістав з кишені запальничку та паперову серветку, яку підпалив та кинув на вітрину магазину «Рошен», що призвело до загоряння і загрози життю та здоров’ю осіб, які перебували всередині.

Після цього, обвинувачений відійшов від місця злочину на 10 метрів і спостерігав за тим, що відбувається. Своїми злочинними діями він спричинив ДП «Ізюмінка» шкоду на суму 146 тисяч гривень – витрати на ремонт приміщення і вартість зіпсованого товару.

ДП «Ізюмінка» через інвестиційний фонд контролює Олексій Порошенко, син Петра Порошенка, який до 20 травня 2019 був президентом України.

Чоловік в суді вину не визнав і заперечував, що причетний до підпалу. Він підтвердив, що того дня купив відро і бензин для очистки міксерів у виробничому цеху, які поклав до автомобіля. Після покупок вони із водієм направилися до ТРЦ «Аркадія». Прибувши на місце, водій пішов у торговий центр, а він залишився біля автомобіля, який був не зачиненим. У якийсь момент він відійшов від автомобіля, щоб придбати каву, а коли повернувся то побачив, що відро з бензином зникло, а магазин «Рошен» горить. Коли до нього підійшов працівник поліції то він повідомив, що це він підпалив магазин, оскільки розумів, що довести протилежне буде неможливо.

Обвинувачений сказав, що його раніше залякували невідомі особи, погрожували життю та здоров’ю його та членів його сім”ї, а також обіцяли підставити, що і зробили із підпалом магазину «Рошен».

Також чоловік показав, що станом на лютий 2015 займався виробництвом та реалізацією кондитерських виробів, які реалізовував, у тому числі, і в приміщенні ТРЦ «Аркадія».

В останньому слові обвинувачений просив його попередні показання, надані в судовому засіданні не враховувати, і вже говорив, що ні відро, ні бензин він не купував та жодного відношення до злочину не має.

Працівник поліції розповів, що того дня здійснював патрулювання вулиць Дарницького району Києва. У другій половині дня неподалік ТРЦ «Аркадія» до нього підійшов чоловік, який повідомив про підпал магазину «Рошен» та вказав на палія, а саме на обвинуваченого. Після цього, він підійшов до обвинуваченого, спитав чи це він підпалив магазин «Рошен» на що той відповів, що так. У подальшому він провів поверхневий огляд обвинуваченого, під час якого виявив паспорт та кілька запальничок, а також чек з «Епіцентру». На відстані 5 метрів від вітрини лежало відро з маркуванням «Епіцентру». Також є відеозапис того, як горить магазин.

Експерт дав висновок, що причиною виникнення пожежі є займання горючої рідини внаслідок дії відкритого полум’я при горінні паперової серветки.

Не знайшли свого підтвердження у судовому засіданні показання обвинуваченого, що бензин ним придбано для промивання виробничого обладнання, також не зміг він пояснити у судовому засіданні, чому покинув відчинений автомобіль. Також незрозуміло суду, чому він не звертався до правоохоронних органів з приводу начебто погроз йому і членам його сім’ї.

Зміна обвинуваченим своїх показань на стадії останнього слова, судом розцінено як спосіб захисту з метою уникнення кримінальної відповідальності. Суд звернув увагу, що безпосередньо після підпалу саме на обвинуваченого як на особу, яка здійснила підпал, вказав свідок, який звернувся до працівника поліції. Водночас зауважимо, що цей свідок у суді не допитувався. Суд вирішив, що вина доведена поза розумним сумнівом комплексом досліджених доказів.

Суд призначив цьому чоловікові 4 роки позбавлення волі і до набрання вироком законної сили помістив під цілодобовий домашній арешт.

Цивільний позов магазин «Рошен» не заявляв.

Обвинувачений – уродженець Тернопільської області, раніше не судимий, фізособа-підприємець.

У 2014 він притягувався за підробку у 2009 році підписів від імені своєї дружини – директора ТОВ «Астра-В» в первинних документах фінансово-господарської діяльності. За строками давності його звільнили від кримінальної відповідальності.