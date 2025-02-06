Тернопільська обласна військова адміністрація планує інвестувати 8 мільйонів гривень на встановлення сонячних панелей на Білому домі. Проєкт фінансується в рамках Програми енергонезалежності та енергоефективності на 2025–2027 роки, а на перший етап уже виділено 2 мільйони гривень із обласного бюджету на 2025 рік.

Однак, щоб знайти додаткові кошти для реалізації цього енергетичного проєкту, чиновники вирішили ліквідувати єдиний у регіоні комунальний лікарсько-фізкультурний диспансер, про це у мережі Фейсбук пише депутат обласної ради, головою обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» Олег Сиротюк.

Подання про реорганізацію медзакладу було надіслано до Тернопільської обласної ради 4 грудня 2024 року. Обґрунтування цього рішення полягає в тому, що утримання диспансеру є фінансово невигідним – у 2024 році на його зарплатний фонд та комунальні послуги було виділено 3 мільйони гривень із обласного бюджету. За словами Олега Сиротюка, саме ці кошти планують спрямувати на встановлення сонячних панелей.

«А щоб знайти резерви для фінансування цієї «геніальної ідеї», чиновники з Тернопільської обласної державної адміністрації пішли найпростішим шляхом і вирішили ліквідувати єдиний в області комунальний лікарсько-фізкультурний диспансер!» – пише «свободівець».

Як коментує цю заяву Олега Сиротюка Ірина Ленько, однак, саме Тернопільська обласна рада, депутатом якої є пан Сиротюк, ліквідувала Тернопільський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер.

Саме депутати, в тому числі й ВО “Свобода”, голосували за це рішення. Саме пан Сиротюк є головою обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Свобода». Саме депутати прийняли рішення про виділення 2 млн.грн на сонячні панелі…

Подібна суперечлива політика не є новою для «Свободи». У 2018 році депутати, серед яких був представник партії «Свобода», проголосували за незаконну ліквідацію Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв ім. І. Герети, що спричинило обурення серед громадськості та представників культурної спільноти регіону. При цьому тоді ж чимало коштів було виділено на ремонт сесійної зали, що викликало питання щодо справжніх пріоритетів місцевих депутатів.

Такі рішення свідчать про подвійні стандарти. З одного боку – величезні інвестиції в інфраструктуру, а з іншого – закриття медичного закладу, який є важливим елементом підтримки здоров’я населення та розвитку спорту в регіоні. Крім того, саме депутати, серед яких і представники «Свободи», приймали рішення про виділення коштів на проєкт сонячних панелей та ліквідацію диспансеру.

Чи зміниться ситуація, чи депутатські рішення залишаться на рівні подвійних стандартів, – питання, яке турбує багатьох місцевих жителів та експертів. Незважаючи на офіційні коментарі Тернопільської обласної державної адміністрації, яка зазначає, що проєкт встановлення сонячних панелей фінансується за кошти різних джерел (міжнародних донорів, ЕСКО-договорів, державних програм та ін.), громадськість не може не звертати увагу на те, що кошти виділені для енергоефективності використовуються за рахунок ліквідації життєво важливих медичних та соціальних установ.