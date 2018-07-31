У Яблунові відбулися спортивні змагання серед учасників АТО

Участь у яких взяли чотири команди: команда СБУ Тернопільської області, команда 44-тої окремої артилерійської бригади, батальйону «Тернопіль» та обласної Спілки учасників АТО. Вони змагалися у командній грі з волейболу, перетягуванні канату, підтягуванні, багатоборстві тощо.

Відкрив змагання та нагородив учасників після їх завершення голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

– Ви перші, хто приїхали у Яблунів – майбутній центр реабілітації, де зараз триває реконструкція. Для переформатування цього закладу із бюджету облради ми виділили півтори мільйони гривень. Переконаний, що вже зовсім скоро на цьому місці постане прекрасний обласний медичний центр для лікування і реабілітації учасників АТО. Адже територія колишнього Яблунівського обласного комунального дитячого протитуберкульозний санаторію – це 35 гектарів паркової зони. Корпуси розміщені серед озер, дібров, навколо пахуче різнотрав’я – це прекрасне місце для медитації та заспокоєння. Окрім цього, відпочиваючі матимуть змогу займатись спортом та риболовлею. Тож наперед запрошую сюди учасників бойових дій, для відновлення сил та душевної рівноваги, – зазначив Віктор Овчарук.

Нагадаємо, що колишній Яблунівський санаторій простоював 20 років. Під час останньої перевірки з’ясувалося, що у ньому практично немає пацієнтів. У санаторії, розрахованому на 80 ліжок, було всього 8 дітей. Для того, аби відновити роботу закладу та зберегти робочі місця вирішили реорганізувати медичний заклад у центр для реабілітації бійців АТО.