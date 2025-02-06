На війні загинув Петро Бакалець з Тернопільщини

Тернопільська громада знову в жалобі. 4 лютого 2025 року, під час виконання бойового завдання, загинув Бакалець Петро Сергійович (25 червня 1992 р.н.). Повідомляє міська рада.

32-річний Захисник України працював у КП «Об’єднання парків культури та відпочинку міста Тернополя» з 11 квітня 2019 року робітником з благоустрою у парку Національного відродження.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та всім, хто знав Петра Бакальця. Поділяємо біль великої втрати разом з Вами!

Вічна пам’ять і низький уклін Захиснику 🕊️