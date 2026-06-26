15 років у долонях: у Гусятині випускники залишають по собі слід на Алеї пам’яті

У закладі загальної середньої освіти селища Гусятин вже 15 років поспіль зберігають особливу традицію, яка стала символом єдності поколінь та любові до рідної школи. Щороку випускники залишають на Алеї випускників відбитки своїх долонь на бетонних плитах.

Традицію започаткував керівник освітнього закладу Олександр Демкур. Відтоді кожен одинадцятий клас залишає по собі пам’ятний слід, який нагадує про шкільні роки, дружбу, мрії та початок нового життєвого етапу.

У школі кажуть, що ці відбитки є не просто символічними знаками. Вони зберігають історію поколінь учнів, які навчалися в закладі, дорослішали, знаходили друзів і визначали своє майбутнє.

Цьогоріч Алею випускників поповнили учні 11 класу разом зі своєю класною керівницею Світланою Процків. Для них це стало ще одним пам’ятним моментом про шкільне життя, який залишиться не лише у спогадах, а й на території рідного навчального закладу.

За роки існування Алея випускників перетворилася на своєрідний літопис школи, де кожна долоня нагадує про тих, хто колись сидів за партами, мріяв, навчався та вирушив у доросле життя.