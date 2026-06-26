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Новини Тернополя 

Через спекотну погоду у Тернополі запрацювали поливальні машини та освіжаючі парасольки

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У зв’язку з підвищенням температури зовнішнього повітря у Тернополі комунальні служби вживають додаткових заходів для забезпечення комфортних умов для мешканців та гостей міста.

Зокрема, цими днями на дорогах Тернополя запрацювали поливальні машини, які допомагають охолодити асфальтобетонне покриття у спекотні дні, запобігти його деформації та зменшити кількість пилу в повітрі.

Водночас, на пішохідних локаціях у місті працюють вуличні системи туманоутворення (освіжаючі парасольки), які створюють дрібнодисперсний водяний туман і дарують перехожим приємну прохолоду.

Знаходяться спеціальні конструкції за адресами:

• бульв. Дмитра Вишневецького;
• бульв. Данила Галицького;
• парк імені Тараса Шевченка (біля фонтану);
• поблизу готелю «Тернопіль»;
• парк Сопільче (поблизу входу з вулиці Руської);
• Театральний майдан.

Освіжаючі парасольки працюватимуть у сонячну погоду, коли температура зовнішнього повітря перевищуватиме +28°C. Під час дощу їх не вмикатимуть.

Такі заходи спрямовані на покращення комфорту тернополян у період літньої спеки та створення більш сприятливих умов перебування у громадських просторах міста.

Нагадуємо, у спекотні дні важливо дотримуватися питного режиму, уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями та за можливості планувати активності на ранкові або вечірні години. Бережіть себе та своїх близьких!

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