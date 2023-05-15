Голова Ради Директорів компанії КРЕАТОР-БУД Ігор Гуда взяв участь в Архітектурно-будівельному BUSINESS FORUM
14 травня Голова Ради Директорів компанії КРЕАТОР-БУД Ігор Гуда взяв участь в Архітектурно-будівельному BUSINESS FORUM «Відбудова країни. Стратегія змін для архітекторів, девелоперів та забудовників»:
- Дякую організаторам за можливість доєднатися до важливої події. Головний висновок, який можна зробити з усіх обговорень: Україну не перемогти! Дуже велика кількість людей, які не зупиняються та шукають можливості, аби й сьогодні, і в майбутньому ми разом відбудували все зруйноване, завершили активні проєкти та продовжували створювати сучасне, зручне житло для українців. З обговорень та спостережень можна побачити, що будівельна індустрія адаптувалась, більшість девелоперів відновила будівництво і продажі. Активно продовжується будівництво в туристичній сфері — запит високий, і за сучасних умов українці відпочивають в межах держави. Є високий інтерес з боку іноземних інвесторів до участі в проєктах відбудови, а також всі чекають на розширення програми єОселя — державної програми доступного кредитування житла, що дозволить більшій кількості українців стати власниками квартир. Віримо в Україну, її непереможність та силу наших героїв. Разом збудуємо краще майбутнє.