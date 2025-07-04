На Тернопільщині розгорівся скандал: ветеранів змушували “віддати частину допомоги” депутату

Тернопільська обласна профспілка учасників бойових дій та військовослужбовців заявляє про шахрайські дії з боку Олександра П. — члена ВО «Батьківщина» та впливового функціонера у ветеранському середовищі. Йдеться про примусове “відкатування” частини матеріальної допомоги, передбаченої обласною програмою «Турбота».

За інформацією профспілки, П. вимагав у поранених військових повертати частину коштів особисто йому — начебто для допомоги армії.

У матеріалі вказано щонайменше три зафіксовані випадки:

з 41 000 грн допомоги один ветеран був змушений віддати 25 000 грн ;

з 52 500 грн — 38 500 грн повернуто П.;

з 25 000 грн — 17 000 грн «на допомогу ЗСУ» пішли не за призначенням.

Хлопці, які зверталися по допомогу, перебували в надскладному стані після поранень і погоджувалися на ці умови з надією хоча б щось отримати.

Ситуація набула розголосу, коли один із постраждалих звернувся повторно. Написавши заяву на отримання допомоги, ветеран запитав, скільки цього разу треба буде “віддати назад”, та почув відповідь: “нічого нікому повертати не потрібно”.

📌 Заклик до розслідування

Профспілка офіційно звернулася до правоохоронних органів із вимогою відкрити кримінальне провадження за цими фактами. Вона також просить розцінювати цю публікацію як офіційну заяву про вчинення злочину.

«Ми маємо дані про всіх ошуканих ветеранів. Це не просто моральний злочин — це пряме порушення закону», — йдеться в заяві профспілки.

Профспілка закликає всіх, хто мав подібний досвід в інших громадах Тернопільщини або регіонах України, звертатися до місцевих профспілок УБД та поліції.

На ситуацію відреагував і очільник області В’ячеслав Негода:

“У медіапросторі з’явилася інформація про шахрайство посадової особи місцевого самоврядування – секретаря Зборівської міської ради. Йдеться про вимагання “відкатів” за отримання матеріальної допомоги на лікування для поранених військовослужбовців.

Дав доручення правоохоронним органам терміново розібратися у ситуації.

Обов’язково поінформуємо суспільство про результати перевірки.”