18:45 | 23.03.2025
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На дорогах країни запрацюють ще 40 відеокамер. Три з них на Тернопільщині

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З 24 березня на автомобільних дорогах країни запрацюють ще 40 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху.

36 з них запрацюють вперше в нових місцях та 4 прилади відновлять роботу.
❗️Також 2 прилади у Львові, які на даний час фіксують перевищення встановлених обмежень швидкості руху, додатково будуть фіксувати порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів:
📍просп. Святого Івана Павла ІІ, 8, напрямок спрямування приладу вул. Стрийська
📍просп. Святого Івана Павла ІІ, 35, напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини
Розташування приладів 🔽🔽🔽
Тернопільська область
📍на 303 км+307 автодороги М-19, напрямок спрямування приладу м. Тернопіль
📍на 0 км+738 автодороги Р-41, напрямок спрямування приладу
вул. Джерельна м. Тернопіль
📍на 374 км+935 автодороги М-19, напрямок спрямування приладу м. Тернопіль
м. Львів
📍вул. Любінська 92, напрямок спрямування приладу вул. Виговського
Волинська область
📍на 74 км+273 автодороги Р-15, напрямок спрямування приладу
м. Володимир
📍на 76 км+247 автодороги Р-15, напрямок спрямування приладу
с. Будятичі
📍на 125 км+475 автодороги М-19, напрямок спрямування приладу
м. Луцьк
📍на 119 км+027 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу
м. Луцьк
📍на 64 км+946 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу
вул. Народна с-ща Торчин
📍на 101 км+613 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу
м. Луцьк
Дніпропетровська область
📍на 423 км+643 автодороги Н-08, напрямок спрямування приладу м. Запоріжжя
м. Павлоград
📍вул. Дніпровська, 409, напрямок спрямування приладу вул. Відродження
📍вул. Дніпровська, 16, напрямок спрямування приладу вул. Кооперативна
Житомирська область
📍на 167 км+547 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Житомир
📍на 230 км+919 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Бердичів
Закарпатська область
📍на 807 км+021 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу с. Барвінок
📍на 749 км+346 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Голубине
м. Ужгород
📍вул. Собранецька, 152, напрямок спрямування приладу вул. Верховинська
Івано-Франківська область
м. Калуш
📍просп. Лесі Українки, 27, напрямок спрямування приладу вул. Дзвонарська
📍вул. Богдана Хмельницького, 19, напрямок спрямування приладу
вул. Тихого
Київська область
📍на 14 км+116 автодороги Р-01, напрямок спрямування приладу м. Обухів
📍на 101 км+350 автодороги М-03, напрямок спрямування приладу м. Харків
📍на 49 км+700 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу с. Калинівка
📍на 27 км+371 автодороги Р-02, напрямок спрямування приладу м. Київ
📍на 28 км+518 автодороги Р-02, напрямок спрямування приладу с. Лютіж
Миколаївська область
📍на 139 км+684 автодороги М-14, напрямок спрямування приладу с. Костянтинівка
Одеська область
📍на 125 км+949 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу м. Рені
📍на 190 км+050 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу м. Одеса
📍на 229 км+530 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу м. Рені
📍на 237 км+550 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу м. Рені
📍на 271 км+315 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу м. Одеса
📍на 39 км+423 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу м. Рені
📍на 17 км+125 автодороги М-28, напрямок спрямування приладу м. Одеса
📍на 16 км+729 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу с. Маяки
 
Черкаська область
📍на 548 км+324 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу с. Паланка
📍на 547 км+816 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу м. Умань
Чернігівська область
📍на 6 км+801 автодороги Р-56, напрямок спрямування приладу м. Чернігів
м. Чернігів
📍перехрестя просп. Миру та вул. Лісковицька, напрямок спрямування приладу вул. Урочище Святе
📍вул. Шевченка, 101, напрямок спрямування приладу просп. Левка Лук’яненка
📍вул. Шевченка, 114, напрямок спрямування приладу вул. Кільцева

Розташування всіх комплексів можна переглянути тут https://surl.li/ywliha

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