На Тернопільщині пройшла акція «Зробимо Україну чистою разом!»

На вихідних пройшов щорічний наймасштабніший захід з прибирання і благоустрою «Зробимо Україну чистою разом!». У Тернополі головною локацією проведення акції став провулок Цегельний. Перед початком толоки усі учасники зареєструвалися і пройшли інструктаж із техніки безпеки.

«Ця акція в Україні проводиться вже шостий рік поспіль. Цьогоріч у Тернополі до толоки долучились сотні людей, по всій області – близько тисяча осіб, – каже координатор акції в Тернопільській області Вікторія Микитюк.

– Акція спрямована не тільки на те, щоб прибирати певні території, зелені зони та місця громадського відпочинку. Одна з головних її цілей – це зацікавити якомога більше людей питаннями екології. Учасники заходи після толоки активно звертають увагу не тільки на проблеми сміття в містах, а також цікавляться іншими актуальними питаннями, наприклад, водне забруднення, – розповідає Вікторія Микитюк.

До соціально-екологічної акції долучилась Тернопільська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Необхідно зберегти природу. Для цього нам усім треба спільно дбати щодо розбудови екологічного сектору. Ця масштабна акція є чудовим прикладом того, як тисячі людей об’єднуються навколо однієї мети – очищення природи від сміття. У нашій області до акції долучився як міський осередок партії, так і наші районні організації, зокрема Кременецька, Шумська, Заліщицька та інші», – каже керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило. – «Сприяння поліпшенню екологічної ситуації є одним з напрямків роботи нашої партії. Тому ми систематично організовуємо ряд заходів. Кілька разів на місяць наші активісти проводять толоки у різних локаціях – біля навчальних закладів, у паркових зонах».

Зазначимо, проект «Зробимо Україну чистою разом!» проходить під патронатом Дружини Президента України Марини Порошенко. Акцію проводить громадська організація «Let’s do it, Ukraine!» спільно з міжнародним рухом «Let’s Do It! World». «Let’s do it, Ukraine!» має 5 щорічних національних проектів та понад 60 локальних проектів, діє в 24 областях України, об’єднує понад 1 млн. учасників. А «Let’s Do It, World!» об’єднав вже 113 країн та близько 17 мільйонів осіб.