Коаліція з майже 20 громадських організацій Тернополя обрала собі раду (список)
Вчора Коаліція ГО “Тернопільський центр реформ”, до якої увійшло майже 20 ГО, обрала Раду.
До Ради увійшли:
1. Василь Томчишин (ГО “Центр громадського моніторингу та аналітики”).
2. Любов Вовк (ГС “Рада бізнесу Тернопілля”).
3. Анжела Кардинал (ГО “Тернопільський прес-клуб”).
4. Павло Іванечко (ГО “ВО Автомайдан”).
5. Володимир Шевченко (ГО “Тернопільська правозахисна група”)
Рада з-поміж себе обрала двох спів-голів Коаліції: Василя Томчишина і Анжелу Кардинал.
Наступними кроками їхньої роботи буде формування експертних груп, створення Секретаріату, ну і, звісно, робота в групах над вирішенням проблем нашого міста та написання дорожньої карти реформ Тернополя.