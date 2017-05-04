Коаліція з майже 20 громадських організацій Тернополя обрала собі раду (список)

Вчора Коаліція ГО “Тернопільський центр реформ”, до якої увійшло майже 20 ГО, обрала Раду.

До Ради увійшли:

1. Василь Томчишин (ГО “Центр громадського моніторингу та аналітики”).

2. Любов Вовк (ГС “Рада бізнесу Тернопілля”).

3. Анжела Кардинал (ГО “Тернопільський прес-клуб”).

4. Павло Іванечко (ГО “ВО Автомайдан”).

5. Володимир Шевченко (ГО “Тернопільська правозахисна група”)

Рада з-поміж себе обрала двох спів-голів Коаліції: Василя Томчишина і Анжелу Кардинал.

Наступними кроками їхньої роботи буде формування експертних груп, створення Секретаріату, ну і, звісно, робота в групах над вирішенням проблем нашого міста та написання дорожньої карти реформ Тернополя.