Політика 

Коаліція з майже 20 громадських організацій Тернополя обрала собі раду (список)

Redaktor 136 Views Прокоментуй!

Вчора Коаліція ГО “Тернопільський центр реформ”, до якої увійшло майже 20 ГО,  обрала Раду.
До Ради увійшли:
1. Василь Томчишин (ГО “Центр громадського моніторингу та аналітики”).
2. Любов Вовк (ГС “Рада бізнесу Тернопілля”).
3. Анжела Кардинал (ГО “Тернопільський прес-клуб”).
4. Павло Іванечко (ГО “ВО Автомайдан”).
5. Володимир Шевченко (ГО “Тернопільська правозахисна група”)

Рада з-поміж себе обрала двох спів-голів Коаліції: Василя Томчишина і Анжелу Кардинал.

Наступними кроками їхньої роботи буде формування експертних груп, створення Секретаріату, ну і, звісно, робота в групах над вирішенням проблем нашого міста та написання дорожньої карти реформ Тернополя.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *