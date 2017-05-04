Принадливий Тернопіль. У затінку дівчат-квіток

Назва цього твору Марселя Пруста мені згадалася недарма. Бо, якщо описувати маскарони цієї будівлі, що на початку вулиці Чорновола, інакше і не скажеш, як дівчата-квіти.

Вишукана сецесійна ліпнина робить цей будинок одним із найприкметніших у місті.

До речі, над дверима теж є берегиня — споглядає собі згори й пильнує вхід всередину. Туди теж варто зайти, щоби розглянути рельєфну кахлю, вишукані балясини, тамбурові двері з автентичними ручками.

Тож проходитимете повз – обов’язково зупиняться, щоби насолодитися красою.

Анна Золотнюк.