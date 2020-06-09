Півроку без зарплати: хлібокомбінат на Тернопільщині на межі банкрутства

На Тернопільщині державний хлібокомбінат не платить працівникам з грудня. Керівництво пообіцяло провести скорочення і тоді знайти гроші на виплати. Проте людей звільнили, а зарплат досі немає. Відстоювати справедливість працівники пішли до суду, – про це йдеться у Фактах.

10 червня мають скоротити ще понад двадцять працівників. Без згоди профспілки. Це незаконно, переконані люди. Вони зверталися в обласний відділ праці та прокуратуру. Там нічим не зарадили.

Зарплату не платять, бо млин півроку не працює, пояснює директор Денис Мартиненко. Його призначили в січні. Відтоді триває скорочення не тільки працівників, а й витрат. Каже, державне підприємство доводили до банкрутства, аби перепродати своїм. Таким чином, компанія завдала державі 10 млн грн збитків.

Проблема із зарплатами не лише в Чорткові. У луцькому відділенні працівникам боргують з вересня. Державний млин не може конкурувати з приватними, адже більшість із них працює за готівку і в тіні. А це зовсім інші витрати на виробництво, соціальні гарантії працівникам і розрахунки із замовниками.

Місцеві чиновники нарікають, що роботу комбінату скорочують, і немає надходжень у бюджет. Натомість виводити з тіні підприємства, де досі офіційно працюють одиниці, не поспішають.