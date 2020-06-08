Звернення ініціативної групи батьків учнів ДЮСШ до мера Тернополя Сергія Віталійовича Надала.

Тоді, коли дитина стає трішки дорослішлою і в неї з’являються певні інтереси, перед батьками постає питання вибору гуртків, секцій та інших місць, куди б можна було завести дитину і посприяти її фізичному чи творчому розвитку. Багато років таким місцем для багатьох дітей є ДЮСШ, де в різноманітних секціях займаються різними видами спорту сотні юних тернополян. Два роки наші діти з величезним завзяттям відвідують секцію футболу під керівництвом легендарного тренера Едуарда Станіславовича Яблонського. ДЮСШ – це ще один із тих зникаючих оазисів, які забезпечують доступність позашкільної освіти для значної частини не надто заможних тернополян.

Але нещодавно довелось дізнатись, що за підтримки Тернопільської міської ради ДЮСШ в Тернополі планують реорганізувати в Академію футболу. Всім присутнім батькам малювали грандіозні перспективи розвитку футболу в Тернополі, махали логотипами, зразками форми і т.д. Однак, як нам озвучили організатори зустрічі, реорганізація передбачає встановлення абонентської плати за відвідування занять на рівні не менше 400-450 грн/місяць та звільнення тренерів, які десятки років віддали футболу і яких діти просто обожнюють. Для малозабезпечених сімей передбачені безкоштовні соціальні групи, але це можна розглядати як ще однин крок морального приниження тернополян з невисоким рівнем достатку.

В Тернополі є багато альтернативних платних секцій з футболу, які відвідує багато дітей. Разом з тим, ДЮСШ є тим місцем, де займаються улюбленим спортом мільйонів діти не тільки із малозабезпечених сімей, а з сімей пересічних тернополян, які також не можуть похвалитися високими заробітками (надто в умовах карантину), але не готові визнавати себе публічно малозабезпеченими. Крім того, багато хто із батьків при виборі на користь ДЮСШ йшов до конкретного тренера, який своїми справами заслужив на визнання. Однак, в рамках реорганізації передбачене звільнення багатьох досвідчених тренерів, які стали на сторону батьків та не погоджуються з новими умовами роботи.

У Листі Міністра освіти України Г. Новосад від № 1/9-612 від 27 вересня 2019 року до голів органів місцевої влади та місцевого самоврядування Тернопільська область була названа в числі лідерів антирейтингу за темпами скорочення мережі закладів позашкільної освіти, що обмежує права дітей на позашкільне виховання. Вважаємо, що ініціатива щодо реорганізації ДЮСШ в Академію футболу є ще одним кроком у напрямку обмеження доступу юних тернополян до позашкільної освіти, яку зацікавлені люди вирішити приватизувати і поставити на захист власних інтересів. Це крок, коли тернополян черговий раз будуть ділити за рівнем заможності. Багато батьків висловлюють думку, що при встановлені високої абонементної плати у ДЮСШ та звільненні досвідчених тренерів вони просто не зможуть дати власним дітям можливості відвідувати заняття з футболу.

Сергію Віталійовичу, Ви отримали визнання та повагу у тернополян як міський голова, що дбає за розвиток та благоустрій міста, щоденною працею робить його кращим. Але в центрі уваги влади має бути людина, а надто найменші мешканці громади, діти. Просимо Вас втрутитись у ситуацію та зупинити необдуману реорганізацію ДЮСШ, захистити права наших дітей на доступну позашкільну освіту.