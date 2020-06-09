На Тернопільщині через змію викликали рятувальників

6 червня у м. Заліщики по вул. Бандери у двигунний відсік автомобіля заповзла змія. Рятувальники, котрі прибули до місця виклику, спіймали плазуна (не належить до роду отруйних), вивезли до лісового масиву та випустили.

Управління ДСНС України в Тернопільській оласті застерігає як уникнути укусу змій.

Не рухайтеся. Побачили змію – не робіть різких рухів і почекайте, поки вона не відповзе, як правило, змія просто не побачить нерухомий об’єкт.

Одягайтеся відповідно. Якщо ви відправляєтесь в місцевість, де можуть жити змії – вибирайте одяг, який захистить від укусів. Це довгі штани з щільної тканини, високі черевики. Штани потрібно заправити в черевики.

Перевіряйте місце відпочинку. Щоб відлякати змію, перед тим, як сісти на траву, камінь або колода – пошарудіть або постукайте палицею.

Не торкайтеся до неперевірених предметів руками. Змії часто ховаються в старих пеньках, стогах сіна, під камінням або стовбурами дерев. Саме тому до цих предметів краще не торкатися руками, а користуватися палицею.

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