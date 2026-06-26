Прозорість і контроль: на Тернопільщині затвердили наглядові ради у 14 медзакладах

На сесії Тернопільської обласної ради депутати затвердили склад наглядових рад у 14 комунальних закладах охорони здоров’я області.

Рішення ухвалили після тривалого та ретельного відбору кандидатів. До складу наглядових рад увійшли представники громадськості, власника — Тернопільської обласної ради, а також представники медичних закладів.

Наглядові ради створено у таких комунальних некомерційних підприємствах області, зокрема в обласній клінічній лікарні, дитячій клінічній лікарні, психоневрологічній лікарні, онкологічному диспансері, регіональному фтизіопульмонологічному центрі, перинатальному центрі «Мати і дитина», центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також низці реабілітаційних і спеціалізованих медичних установ.

Також до переліку увійшли обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань, патологоанатомічне бюро, центр служби крові та інші заклади.

У Тернопільській обласній раді зазначають, що створення наглядових рад є важливим кроком для підвищення прозорості управління медичними закладами, ефективного використання ресурсів та стратегічного розвитку галузі.

Окремо підкреслюється, що в умовах воєнного стану такі механізми посилюють громадський контроль, підзвітність та відповідність медичних установ чинному законодавству, що сприяє стабільній роботі системи охорони здоров’я.