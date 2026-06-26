Ключ підійшов, сховок знайшов: у Тернополі викрили підозрюваного у великій крадіжці

Викрав із квартири 19 тисяч доларів: оперативники Тернопільського райуправління поліції розшукали зловмисника.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від 63-річної жительки обласного центру про крадіжку 19 тисяч доларів із квартири. Зі слів жінки, невідома особа проникла до помешкання, коли вона була на роботі, та викрала гроші зі сховку.



Поліцейські з’ясували, що зловмисник потрапив до квартири, підібравши ключ до вхідних дверей.



У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу, причетну до крадіжки. Ним виявився 44-річний житель Тернопільського району, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв.



Під час проведення санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили в нього автомобіль, яким він пересувався, а також частину викрадених коштів.



На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.



Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігуранту.





Поділіться:









