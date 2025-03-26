Суд заборонив, а вони все одно сіли за кермо: двоє водіїв на Тернопільщині вирішили випробувати долю

20400 гривень – така сума штрафу загрожує водію, який позбавлений права керування, але все одно сів за кермо, порушуючи рішення суду. Якщо ж таке порушення повториться протягом року, штраф зросте до 40 800 гривень.

25 березня працівники групи реагування патрульної поліції Бучацького відділення поліції зупинили двох водіїв за порушення правил дорожнього руху. При перевірці документів з’ясувалося, що жоден із них не мав при собі водійського посвідчення, адже вони були його позбавлені за рішенням суду.

56-річний житель Бучача не мав права керувати автомобілем до 17 червня 2025 року. Однак він знехтував забороною та сів за кермо Honda CR-V, що й стало причиною зупинки поліцією.

Подібне порушення вчинила й жителька Монастириської територіальної громади. Суд позбавив її водійських прав на рік, починаючи з січня 2025 року. Незважаючи на це, вона керувала автомобілем «Славута», що помітили поліцейські. Тепер щодо неї відкрито кримінальне провадження за статтею 382 Кримінального кодексу України (невиконання судового рішення).

Правоохоронці вкотре нагадують: техпаспорт, страховий поліс та водійське посвідчення – обов’язкові документи для кожного кермувальника. Водіння без прав карається не лише штрафами, а й адміністративними санкціями чи навіть арештом.