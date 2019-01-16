Блоги 

Трохи несправедливо, що нам оце пізньосічневе човгання по калабанях зараховують як життя, — Володимир Гевко

Irena 19 Views Прокоментуй!

Трохи несправедливо, що нам оце пізньосічневе човгання по калабанях зараховують як життя.

От було би круто мати застосунок на ґаджет, який би рахував нам кількість життя у добі. Приміром, як крокомір на телефоні рахує коли ми йдемо і мовчить, коли не рухаємось. За якимись персональними умовами або біохімічними показниками вираховував би, чи можна назвати життям оцей наш поточний момент. Адже якщо відняти сон, час у чергах і маршрутках, відняти кожен лютий в році і читання політичної аналітики – то скільки залишиться? Якщо провести самому собі ревізію щоденних справ і занять – то чи не заплачемо ми у результаті, знімаючи шар за шаром обгортки вторинного і рутинного. І то ше щастя, що є кава, музика, книжки, шоколад, алкоголь і папіроси – вони як золотоносні прожилки у сірій кам’яній породі нашої буденності. 

Чи може розглядання горобця за вікном офісу, теревені у месенджері, думки під час обіду і планування, як потратити зарплату армують наш восьмигодинний робочий день сенсами, запліднюють його і роблять життєздатним? Як добавки в бетонний розчин, щоб він не розсипався і нормально застиг.

Іноді пошук сенсів підкоряється ефекту спостерігача під час відомих експериментів з елементарними частками. Ми допускаємо, що сенси існують і навіть десь підсвідомо відчуваємо їх та бачимо периферійним зором, краєм ока. Вони собі живуть паралельно з нами, чесно виконуючи свою роботу. Але як тільки пробуємо сфокусуватись на них – зникають і змінюють форми та значення. 

Наші сенси – справжнісінькі елементарні частки. Їх складно побачити неозброєним оком, але вони не дають нам розсипатись на космічний пил.

Володимир Гевко, м. Тернопіль
Джерело: соцмережі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *