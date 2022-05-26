У Бучачі відбулася подія, яка може мати вплив на мистецьке життя в Україні

В костелі м.Бучача на Тернопільщині відбулася подія, яка може мати вплив на мистецьке життя в Україні. Про це повідомляє місцевий мешканець Віктор Граб. З кошти містян придбано цифровий орган JOHANNUS OPUS 35 DELUXE і встановлено у місцевому костелі. Оскільки інструмент професійного класу та звучання максимально наближене до оригіналу, це дає можливість проводити органні концерти не тільки для бучачан, а й для жителів області.

За словами Віктора, на даний момент ведуться перемовини з музикантами України, щодо їхньої концертної діяльності в Бучачі. А в переповненій залі костелу, яка не могла вмістити всіх бажаючих, дякували меценатам, частина з них отримали золоті та срібні квитки.

Потрібно додати, що прізвища всіх, хто долучився до купівлі інструменту, видрукувано на папері та прикріплено до органу. Особлива подяка ксьондзу Даріушу, Борису Саварину, фірмі «Бастер» м.Тернопіль та Ярославу Басарабу.

Цього дня звучала різна музика у виконанні Роксолани Кіт, Соломії Саламанюк, інструментального ансамблю “Опус” та заслуженої артистки України Фатіми Чергіндзії. А на закінчення присутні мали можливість оглянути орган, зробити різні світлини, які рясно заполонили інтернет.

Під час проведення презентації органу збирали кошти для потреб ЗСУ. В результаті – 13 915 грн. передали у волонтерський центр.