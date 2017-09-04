Тернопіль відстав у рейтингу прозорості на десятки позицій від областей-сусідів

Тернопіль у цьогорічному рейтингу прозорості міст від “Transparency International” на 32-му місці. Тоді як сусіди Львів – №1, Івано-Франківськ – №3, Луцьк – №11, Чернівці – №13, Хмельницький – №14, Рівне – №19.

Рейтинг міст складено за 91 показником у тринадцяти сферах. Зокрема, бралися до уваги фінансова та бюджетна сфера, закупівлі, житлова та комунальна політика, освіта, соціальні послуги, інформація про роботу місцевої влади та ін. Рейтинг було розроблено аналітиками Transparency International Україна та Інституту Політичної Освіти у рамках проекту «Розбудова прозорості у містах України». Повну інформацію про дослідження 100 міст розміщена на сайті transparentcities.in.ua.

Як не допрацьовує Тернопіль, видно з таблиці: