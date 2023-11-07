У Зборові через гепатит А одну школу перевели на дистанційну форму навчання

Враховуючи ситуацію із виявленням поодиночного випадку захворюваності на гепатит А в мешканки зборівської громади та з метою попередження подальшого ускладнення епідемічної ситуації з вірусного гепатиту А сьогодні, 7 листопада, відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Зборівській міські раді.

На розгляд комісії винесено одне питання: “Про запровадження необхідних протиепідемічних заходів та території та об’єктах підпорядкованих Зборівській міській раді”.

Комісією прийнято рішення про переведення учнів на дистанційну форму навчання в ЗОШ № 2 м. Зборів з 8 по 17 листопада 2023 року .

Нагадаємо, 3 листопада, у жительки однієї з громад області лабораторно підтверджено вірусний гепатит А. Пацієнтка госпіталізована в інфекційне відділення однієї з лікарень Тернопільщини. До цього подібні випадки зафіксували спочатку на Вінниччині, а потім – і на Прикарпатті. На даний момент (у сукупності по трьох областях) до лікарень з гепатитом А госпіталізовано 120 людей. На Вінниччині навіть оголосили режим НС через спалах гепатиту А (111 госпіталізованих хворих).

Підтвердження інфікування гепатитом А для мешканців Тернопільщини є підставою посилити особистий контроль за власною інфекційною безпекою.