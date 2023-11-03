Тернопільська область – третій регіон, де виявили випадок захворювання на гепатит А за останній час. Сьогодні, 3 листопада, у жительки однієї з громад області лабораторно підтверджено вірусний гепатит А. Зараз триває епідеміологічне розслідування, проводяться відбори біоматеріалу контактних осіб та із зовнішнього середовища. Пацієнтка госпіталізована в інфекційне відділення однієї з лікарень Тернопільщини.

До цього подібні випадки зафіксували спочатку на Вінниччині, а потім – і на Прикарпатті. На даний момент (у сукупності по трьох областях) до лікарень з гепатитом А госпіталізовано 120 людей. На Вінниччині навіть оголосили режим НС через спалах гепатиту А (111 госпіталізованих хворих).

Підтвердження інфікування гепатитом А для мешканців Тернопільщини є підставою посилити особистий контроль за власною інфекційною безпекою.

Про це попереджає читачів «Погляду» лікарка загальної практики – сімейний лікар Надія Ярославівна Кернична.

За словами лікарки, гепатит А — це спричинене вірусом гепатиту А захворювання, що вражає печінку. Його також називають хворобою Боткіна або хворобою брудних рук. Це захворювання може мати як легкий, так і важкий перебіг.

Вірус гепатиту А передається:

– внаслідок вживання забруднених харчів або води, що можуть містити фекалії інфікованих людей;

– через недотримання особистої гігієни;

– у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї.

Вірус гепатиту А зберігається у воді від 3 до 10 місяців, у випорожненнях – до 30 діб, у сухому середовищі за кімнатної температури – протягом тижня. Вірус гепатиту А гине через 5 хв кип’ятіння.

Серед факторів ризику гепатиту А: погані санітарні умови, відсутність очищеної води, вживання наркотичних речовин, проживання з інфікованою людиною, сексуальні контакти з людиною, у якої гостра форма гепатиту А, поїздки в район з високою епідемічністю, – розповідає Надія Ярославівна.

Симптоми гепатиту А та інкубаційний період:

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14–28 днів.

Серед найпоширеніших симптомів:

слабкість та втомлюваність

підвищення температури тіла

втрата апетиту

діарея

блювота

неприємні відчуття в животі

важкість у правому підребер’ї

потемніння сечі

жовтяниця.

Після перенесеного захворювання на ВГА формується довічний імунітет.

Найбільш вразливими до хвороби є люди, які безпосередньо контактують із чинниками поширення гепатиту A. Це — працівники водоканалів та харчової промисловості, а також діти, які відвідують навчальні заклади. Зараз у нас в групу ризику входять військовослужбовці, каже лікарка.

Профілактика гепатиту А

Інфікуванню гепатитом А можна легко запобігти, якщо дотримуватися правил гігієни рук. Найбільш ефективний спосіб захисту – це миття рук з милом і теплою водою щонайменше протягом 20 секунд. Це особливо важливо перед приготуванням їжі та після відвідування вбиральні.

Тож вберегтися від захворювання допоможуть прості щоденні правила:

– миття рук перед вживанням їжі та після кожного відвідування туалету

– вживання лише кип’яченої або бутильованої води

– миття овочів та фруктів.

Для профілактики інфікування ВГА існує безпечна та ефективна вакцина. Вона є рекомендованою, тобто не включеною до Національного календаря щеплень. Придбати її можна в аптеках.

Екстрена вакцинація від гепатиту А рекомендована протягом 2 тижнів від моменту контакту з хворим на гепатит А. Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом у 6 місяців. Одна із них комбінована вакцина, яка захищає від двох штамів вірусу гепатиту А i В.

Якщо ви помітили симптоми захворювання, одразу звертайтеся до сімейного лікаря!