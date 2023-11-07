Як тернополянка хотіла за допомогою ворожки зняти родинне прокляття

Зняти родинне прокляття та допомогти в особистому житті пообіцяла невідома мешканці обласного центру.

Потерпіла в інтернет-мережі знайшла оголошення про послуги з ворожіння. Тернополянка списалася з ворожкою в месенджері і замовила зняття поробів. Провидиця погодилася усе зробити, але після передоплати. Дівчина перерахувала на електронний гаманець 4 тисячі гривень.

Згодом шахрайка переконала клієнтку, що на ній лежить родинне прокляття, а щоб його позбутися, потрібно провести ритуал очищення золота, яке носить на собі. Жертва афери не тільки відправила поштою власні золоті вироби зловмисниці, а ще й оплатила за проведення спеціальних ритуалів 5 тисяч гривень.

Коли аферистка перестала відповідати на дзвінки, а згодом зникла з мережі, краянка зрозуміла, що її обманули.

Довелося звертатися за допомогою до поліції. За фактом шахрайських дій дізнавачі розпочали кримінальне провадження.

Працівники поліції застерігають: не оплачуйте сумнівні послуги! Не вірте оголошенням про різних ясновидиць та чаклунів, які пропонують допомогу у вирішенні сімейних питань. Вони дійсно можуть привернути увагу людей, які знаходяться у розпачі чи переживають складні життєві ситуації. Однак, так через інтернет діють тільки аферисти.

Будьте розсудливими та обачними!