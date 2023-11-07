На Тернопільщині є вакансії з можливістю проживання
Роботодавці Тернопільської області зараз мають 26 вакансій з наданням житла. Потрібні кухарі, бармени, офіціанти, кухонний робітник, охоронники, електрозварник ручного зварювання, машиніст сушильної установки, формувальник залізобетонних виробів та конструкцій, водії навантажувачів, моторист бетонозмішувальних установок, швачки, різьбяр по каменю, комплектувальник товарів, робітник по догляду за тваринами, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, підсобні робітники.
Зокрема, комбінат з виробництва неметалевих мінеральних виробів у с. Острів Тернопільського району запрошує на роботу водія навантажувача, машиніста сушильної установки та моториста бетонозмішувальних установок. Працівникам надають спецодяг, взуття, засоби індивідуального захисту, здійснюють довіз до роботи та з роботи, оплачують харчування, є можливість професійного росту. Зарплата водія та моториста від 16 тис. грн. Машиніст сушильної установки зароблятиме від 13, 6 тис. грн.
Товариство з додатковою відповідальністю у с. Острів Тернопільського району, яке займається виготовленням виробів із бетону для будівництва, пропонує роботу електрозварника ручного зварювання і формувальника залізобетонних виробів та конструкцій. Підприємство забезпечує працівників спецодягом, взуттям, засобами індивідуального захисту, є можливість професійного росту. Зарплата – від 8 тис. грн.
Товариство з обмеженою відповідальністю (с. Малий Ходачків) запрошує на роботу підсобників на цегельний завод. Здійснює довіз з м. Тернопіль (від Збаразького кільця) до місця роботи. Зарплата – 15 тис. грн.
Вахтовий метод роботи пропонують:
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приватне підприємство у Тернополі – для охоронника об’єктів у містах Тернопіль та Чортків. Вахта 20/10 або 30/15. Заробітна плата 12000 грн;
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ГК «Буковель» – для офіціантів, кухарів та кухонного робітника (вахта 14/14 днів),
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санаторно-курортний комплекс смт Сатанів –для бармена та офіціантів (кількість днів вахти визначаються при співбесіді).
Два останні роботодавці пропонують навчання на робочих місцях, професійний розвиток, заробітну плату 10-15 тис. грн плюс премії, бонуси.
За детальнішою інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) або за тел. «гарячої лінії» – 0635765756.