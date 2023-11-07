На Тернопільщині є вакансії з можливістю проживання

Зокрема, комбінат з виробництва неметалевих мінеральних виробів у с. Острів Тернопільського району запрошує на роботу водія навантажувача, машиніста сушильної установки та моториста бетонозмішувальних установок. Працівникам надають спецодяг, взуття, засоби індивідуального захисту, здійснюють довіз до роботи та з роботи, оплачують харчування, є можливість професійного росту. Зарплата водія та моториста від 16 тис. грн. Машиніст сушильної установки зароблятиме від 13, 6 тис. грн.

Товариство з додатковою відповідальністю у с. Острів Тернопільського району, яке займається виготовленням виробів із бетону для будівництва, пропонує роботу електрозварника ручного зварювання і формувальника залізобетонних виробів та конструкцій. Підприємство забезпечує працівників спецодягом, взуттям, засобами індивідуального захисту, є можливість професійного росту. Зарплата – від 8 тис. грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю (с. Малий Ходачків) запрошує на роботу підсобників на цегельний завод. Здійснює довіз з м. Тернопіль (від Збаразького кільця) до місця роботи. Зарплата – 15 тис. грн.

Вахтовий метод роботи пропонують:

приватне підприємство у Тернополі – для охоронника об’єктів у містах Тернопіль та Чортків. Вахта 20/10 або 30/15. Заробітна плата 12000 грн;

ГК «Буковель» – для офіціантів, кухарів та кухонного робітника (вахта 14/14 днів),

санаторно-курортний комплекс смт Сатанів –для бармена та офіціантів (кількість днів вахти визначаються при співбесіді).

Два останні роботодавці пропонують навчання на робочих місцях, професійний розвиток, заробітну плату 10-15 тис. грн плюс премії, бонуси.

За детальнішою інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) або за тел. «гарячої лінії» – 0635765756.