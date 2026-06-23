Усі школярі Тернопільщини отримуватимуть безкоштовні гарячі обіди

На Тернопільщині триває підготовка закладів освіти до нового навчального року. Під час наради з керівниками профільних підрозділів, представниками районних військових адміністрацій та територіальних громад обговорили реальний стан виконання робіт у школах області.

Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

За його словами, головна увага зараз зосереджена на двох ключових напрямках — безпеці учнів і педагогів та організації якісного гарячого харчування.

У найближчий період усі освітні заклади області повторно обстежать спільно з фахівцями ДСНС. Перед початком навчального року необхідно усунути всі зауваження щодо пожежної безпеки та цивільного захисту, а укриття мають бути повністю готовими до використання.

Окремим напрямком підготовки є організація безкоштовного гарячого харчування для школярів. Цього року, за ініціативою Президента України, безкоштовні обіди отримуватимуть усі учні незалежно від віку чи пільгового статусу. Наразі триває погодження фінансових механізмів та очікується надходження державної субвенції для громад області.

У громадах вже проводять підготовчу роботу: уточнюють кількість учнів, перевіряють стан харчоблоків і їдалень, оцінюють їхню місткість, а також контролюють готовність генераторів та запасів пального на випадок перебоїв з електропостачанням.

До процесу також долучаться фахівці Держпродспоживслужби, які контролюватимуть якість продуктів та умови приготування страв.

За словами Тараса Пастуха, держава фінансуватиме продукти харчування, тоді як витрати на оплату праці кухарів, комунальні послуги та логістику забезпечуватимуть місцеві бюджети. Саме тому обласна влада координує підготовку із громадами та районними адміністраціями, щоб система працювала безперебійно протягом усього навчального року.