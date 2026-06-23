На війні загинув захисник Руслан Гуравський з Тернопільщини

Поблизу населеного пункту Шев’яківка Куп’янського району Харківської області 16 червня 2026 року під час виконання бойового завдання по стримуванню російської агресії загинув солдат, радіотелефоніст відділення управління командира батальйону взводу зв’язку 3 батальйону територіальної оборони військової частини А4044, відданий присязі на вірність українському народу Руслан ГУРАВСЬКИЙ 1979 року народження, житель села Красіїв Монастириської міської територіальної громади, повідомляє монастириська міська рада.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям з приводу загибелі Героя.

Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають !



ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЮ !