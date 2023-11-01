На Тернопільщині є більше сотні вакансій для водіїв різних категорій

Роботодавці Тернопільщини мають 111 актуальних вакансій водіїв. Найбільше у вантажному автомобільному транспорті, а також у пасажирському наземному та вантажному залізничному транспорті. Їм потрібні водії легкових і вантажних автомобілів, навантажувачів, тролейбусів із правами категорій «В», «С», «E», «Т», «Д». Є також робота для водія–інструктора та інструктора з індивідуального навчання водінню (по 1 вакансії).

Водіям автотранспортних засобів найвищу зарплату пропонує ТОВ “ВІМАНА АВТО” – по 50 тис. грн; ФОП Водвуд Михайло Андрійович – по 25 тис. грн; ПП “РОЯЛ ТРАНС КОМПАНІ”, ПАП “Агропродсервіс” та ФОП Стребко Мирослав Адамович запрошують водіїв автотранспортних засобів на зарплату 20,0 тис. грн.; КП «Тернопільелектротранс» водіям тролейбуса платитиме по 20 тис. грн.

Якщо у Вас немає відповідної кваліфікації, за спрямуванням служби зайнятості професію водія автотранспортних засобів категорій «В», «С» та «С1» можна здобути у Тернопільському фаховому коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя та Тернопільському ЦПТО, Тернопільському ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі, Борщівському агротехнічному коледжі, Бучацькому ПТУ, Чортківському ВПУ; Заліщицькому, Гусятинському, Зборівському фахових коледжах; водія навантажувача – у Тернопільському обласному НКЦ, водія тролейбуса – в КП “Тернопільелектротранс”; водія автотранспортних засобів категорії «Д» – в КП «Автошкола «Міськавтотранс». За спрямування служби зайнятості можна пройти навчання за професією водій автотранспортних засобів (кат. В, ВЕ, С, С1, СЕ, С1Е, D) у Рівненському ЦПТО державної служби зайнятості.

Окремі категорії громадян можуть отримати ваучер на навчання на суму до 26 840 грн для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці за професією водія автотранспортних засобів категорій С, С1, D1, D, CE, C1E, DE, D1E.