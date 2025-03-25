“Не пошкодуєте!”: історія 53-річного воїна, який став кращим танкістом бригади

У 5-ій окремій важкій механізованій бригаді служить незвичайний танкіст – 53-річний Сергій. На початку повномасштабного вторгнення він прийшов до ТЦК із коротким: “Не пошкодуєте”. І військові дійсно не пошкодували.

Бойовий шлях:

Бахмут

Авдіївка

Запорізький напрямок

Його танк завжди відправляли на найскладніші ділянки фронту.

Унікальний досвід:

Сергій – один з небагатьох, хто водив танки і в радянські часи, і в сучасній німецькій армії. Двічі проходив навчання в Німеччині:

У молодості – за часів СРСР У 2023 році – для освоєння “Леопарда”

“Це як сісти на велосипед після 30-річної перерви, – жартує він. – Тільки велосипеди за ці роки стали набагато потужнішими”.

Про техніку:

Сергій наголошує, що його “Леопард” значно перевершує радянські танки:

Дальність прицільного пострілу більша на 2 км

Точність і швидкість реакції

Комфортні умови для екіпажу

Філософія служби:

“Тут не місце для змагань між своїми, – каже танкіст. – Наше завдання – бити ворога так, щоб у нього не лишилося бажання чіплятися за чуже, а з’явилося одне – тікати додому, на свої болота”.

Сергій довів, що професійний танкіст – це насамперед досвід і вміння, а не лише вік. Його історія надихає молодих бійців і доводить: українські захисники здатні опановувати найсучаснішу техніку незалежно від віку.