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“Не пошкодуєте!”: історія 53-річного воїна, який став кращим танкістом бригади

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У 5-ій окремій важкій механізованій бригаді служить незвичайний танкіст – 53-річний Сергій. На початку повномасштабного вторгнення він прийшов до ТЦК із коротким: “Не пошкодуєте”. І військові дійсно не пошкодували.

Бойовий шлях:

  • Бахмут
  • Авдіївка
  • Запорізький напрямок
    Його танк завжди відправляли на найскладніші ділянки фронту.

Унікальний досвід:
Сергій – один з небагатьох, хто водив танки і в радянські часи, і в сучасній німецькій армії. Двічі проходив навчання в Німеччині:

  1. У молодості – за часів СРСР
  2. У 2023 році – для освоєння “Леопарда”

“Це як сісти на велосипед після 30-річної перерви, – жартує він. – Тільки велосипеди за ці роки стали набагато потужнішими”.

Про техніку:
Сергій наголошує, що його “Леопард” значно перевершує радянські танки:

  • Дальність прицільного пострілу більша на 2 км
  • Точність і швидкість реакції
  • Комфортні умови для екіпажу

Філософія служби:
“Тут не місце для змагань між своїми, – каже танкіст. – Наше завдання – бити ворога так, щоб у нього не лишилося бажання чіплятися за чуже, а з’явилося одне – тікати додому, на свої болота”.

Сергій довів, що професійний танкіст – це насамперед досвід і вміння, а не лише вік. Його історія надихає молодих бійців і доводить: українські захисники здатні опановувати найсучаснішу техніку незалежно від віку.

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