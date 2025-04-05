Вивезли 500 мішків сміття: на Тернопільщині діти й дорослі об’єдналися заради чистого лісу

П’ятсот мішків сміття зібрали мешканці села Звенигород під час толоки в лісі на Чортківщині. Про це повідомила журналістка Наталя Борсук на своїй сторінці у Facebook.

До прибирання долучилися близько трьох десятків людей — десятеро дорослих і решта молодь та діти. Протягом трьох годин учасники акції збирали непотріб, викинутий просто посеред анемонів і торішнього листя. Серед знахідок — скляні та пластикові пляшки, пакування з їжі, старі іграшки, відра, частини побутової техніки, будівельне сміття, памперси й навіть… пів холодильника.

Для збору використали понад 500 сміттєвих пакетів — об’ємом 35, 120 і 160 літрів. Частину мішків було закуплено завдяки фінансовій підтримці жителів, які нині перебувають за межами села, але переслали кошти на толоку.

«Приємно, що молодь сьогодні свідоміша за дорослих. Діти розуміють, навіщо ми тут і яка від цього користь природі», — зазначила Наталя Борсук.

За її словами, пластик розкладається до 1000 років, скло — майже вічне, а алюмінієві банки — до 500 років. І все це опиняється у лісі, де мали б рости квіти, гриби й гуляти люди.

Учасники толоки закликають зупинити свідоме вивезення сміття в ліс:

«Не збагну тих людей, що тачками, мотоблоками чи веретою несуть сміття до лісу!», — обурюється журналістка.

Сміття вже зібрано в купи, його забере спецтехніка. У планах громади — організувати ще одну толоку, забезпечити загортання стихійних смітників та ініціювати штрафи за вивіз сміття в ліс.

«Дякую кожному, хто відклав усі справи, прийшов і гуртом прибрав частину лісу!» — додає Наталя.