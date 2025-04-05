12:20 | 5.04.2025
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Світла пам’ять: відійшов у вічність підполковник цивільного захисту Андрій Коцюлим

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5 квітня 2025 року стало днем великої втрати для пожежно-рятувальної служби Тернопільщини — на 55-му році життя відійшов у вічність ветеран служби, підполковник цивільного захисту Андрій Коцюлим.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Тернопільській області.

Андрій Коцюлим залишиться у пам’яті колег як життєрадісна, харизматична і надзвичайно творча особистість. Його глибокий розум, відданість справі та щире ставлення до людей викликали повагу і вдячність у всіх, хто мав честь з ним працювати чи спілкуватися.

Колектив тернопільських рятувальників з глибоким сумом сприйняв цю непоправну втрату та висловлює щирі співчуття родині, близьким і всім, хто знав і цінував Андрія.

Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у наших серцях.

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