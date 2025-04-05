Три квартири і 4 гаражі: чим багатий головний юрист Надала
Начальник управління правового забезпечення Тернопільської міської ради Олександр Печіль – один із небагатьох чиновників, котрих залишив Сергій Надал на своїх посадах після свого першого обрання мером міста. Саме Олександр Васильович захищає інтереси міської ради та особисто голови в чисельних судах, а також візує проєкти рішень виконкому і сесій до винесення на розгляд.
Разом з дружиною Оксаною Володимирівною головний юрист міської ради задекларував за 2024 рік:
- три квартири в Тернополі площею 89,8 кв.м, 70,9 кв.м та 64,1 кв.м;
- чотири гаражі в обласному центрі площею від 16,8 до 45,1 кв.м;
- офіс в Тернополі площею 55,8 кв.м;
- дві земельні ділянки в місті площею 800 кв. м і 30 кв.м;
- літнє кафе з терасою площею 188,5 кв.м;
- автомобіль Honda CR-V 2016 року випуску.
У Тернопільській міській раді Олександр Печіль заробив торік 697 266 грн. (понад 58 100 грн. щомісяця).
Оксана Печіль, працюючи у ПП «Креатор-буд», отримала за 2024 рік 119 382 гривні зарплати, а також 162 370 гривень доходу від заняття підприємницькою діяльністю.
Подружжя вказало дохід від здачі в оренду нерухомості в сумі 338 400 грн.
На банківських рахунках Печілі зберігають 236 746 гривень, а основні заощадження тримають в готівці:
- 560 000 гривень;
- 30 700 доларів (або 1 274 000 гривень по курсу).
Джерело: ПЕРШИЙ онлайн