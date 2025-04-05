Три квартири і 4 гаражі: чим багатий головний юрист Надала

Начальник управління правового забезпечення Тернопільської міської ради Олександр Печіль – один із небагатьох чиновників, котрих залишив Сергій Надал на своїх посадах після свого першого обрання мером міста. Саме Олександр Васильович захищає інтереси міської ради та особисто голови в чисельних судах, а також візує проєкти рішень виконкому і сесій до винесення на розгляд.

Разом з дружиною Оксаною Володимирівною головний юрист міської ради задекларував за 2024 рік:

три квартири в Тернополі площею 89,8 кв.м, 70,9 кв.м та 64,1 кв.м;

чотири гаражі в обласному центрі площею від 16,8 до 45,1 кв.м;

офіс в Тернополі площею 55,8 кв.м;

дві земельні ділянки в місті площею 800 кв. м і 30 кв.м;

літнє кафе з терасою площею 188,5 кв.м;

автомобіль Honda CR-V 2016 року випуску.

У Тернопільській міській раді Олександр Печіль заробив торік 697 266 грн. (понад 58 100 грн. щомісяця).

Оксана Печіль, працюючи у ПП «Креатор-буд», отримала за 2024 рік 119 382 гривні зарплати, а також 162 370 гривень доходу від заняття підприємницькою діяльністю.

Подружжя вказало дохід від здачі в оренду нерухомості в сумі 338 400 грн.

На банківських рахунках Печілі зберігають 236 746 гривень, а основні заощадження тримають в готівці:

560 000 гривень;

30 700 доларів (або 1 274 000 гривень по курсу).



