Десять вікон Тернополя (фото)

Вікнам належить одна з головних ролей у створенні композиції фасаду, вони надають йому динамічності й виразності.

Зовнішній вигляд вікон постійно змінювався. Приміром, романські були на кшталт круглих арок, більшість була невеликого розміру, здається, вони втоплені у масив стіни; у цей період архітектори запропонували нову форму потрійного (рідше) подвійного вікна. Прикметні готицькі вікна. Будівничі вивчали властивості кам’яних конструкцій, у результаті пошуків постали великі та високі стрільчасті вікна. Майстри Ренесансу експериментували з древньоримськими формами, додаючи своїх акцентів, зокрема, з’явилися фронтони та щипці, боки оформляли класичні колони та пілястри. Цікаві вікна функціоналізму – позбавлені прикрас навколо рами, ознаменовані пошуком форм – характерні круглі й стрічкові вікна.

Почнемо з найпростішого. Класична прямокутна форма вікон сформувалася в античності. Такі бачимо найчастіше.

Далі все ускладнювалося. Приміром, постав біфоріум — тип вікна, розділеного вертикально колоною чи пілястрою на два отвори з заокругленими чи гострими арками.

А ось тепер про вікна із багатим декоруванням. Зверніть увагу на сандрик — виступ над вікном. Спершу він слугував для захисту від дощу. Відтак перетворився у складну конструкцію з фронтоном, де розміщували ліпні композиції.

Іще про ускладнення. Вітражні вікна у Тернополі рідкість. Ці – на сходовій клітці будинку номер 17 на вулиці Хмельницького.

Хочете уявити, яким було скляне «око» залізничного вокзалу? Спробуйте почати з розглядання вікна на фасаді школи номер №4.

І знову до простоти — до функціоналістичних вікон. Зокрема, стрічкового вікна.

А доповнювало його часто кругле вікно.

Це не зовсім вікно, а продух — конструкція для провітрювання приміщення під дахом. Зверніть увагу на оздоблення — воно гармоніює із ліпниною фасаду.

Сліпе вікно — це ніша в стіні, що імітує віконний отвір. Використовували такі, коли композиція фасаду вимагала присутності вікон, а того з різних функціональних причин не варто було робити.

Бачили віконечка на даху? Це люкарни. Їх використовували і для додаткового освітлення, і вентиляції приміщення.



Анна Золотнюк.