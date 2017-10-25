Скандальний інститут знову отримав від Надала понад 100 тисяч

У Тернополі не вщухають скандали навколо незаконних забудов та Генерального плану міста. Активісти стверджують, що його ледь не в ручному режимі, на прохання тернопільської мерії, перемальовує Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто».

Попри це, скандальний інститут продовжує отримувати від Тернопільської міської ради чергові замовлення. Так, наприкінці минулого тижня на рахунок «Діпроміста» надійшов черговий транш з Тернополя. Київські спеціалісти за 122 688 гривень мають виконати проектні роботи щодо озеленення міста.

Нагадаємо, що на початку цього року депутат міської ради, член постійної депутатської комісії з питань архітектури Юрій Штопко стверджував, що має докази підробки Генплану. Один з епізодів відкритого кримінального провадження стосується існування трьох різних викопіювань з Генплану однієї й тієї ж ділянки на вул. Орлика, біля храму.

Як стверджував депутат ТМР Андрій Шкула, міська рада видавала з підмальованої неофіційної версії Генплану викопіювання для формування проектів землеустрою – документи на виділення землі. Таким чином видавали під житлову чи комерційну забудову землі на території ринків, зелених зон. Мова про десяток ділянок, які в справжньому Генеральному плані є зеленими зонами, а в сфальшованому – ділянками під забудову.

Кримінальне провадження щодо можливої підробки Генплану розслідується правоохоронцями. Відкрито кримінальне провадження за ст. 367 (службова недбалість).

Тим часом, весною 2017 року скандальна сесія Тернопільської міської ради 26-ма голосами «за» внесла зміни до Генерального плану міста, які фактично узаконили земельні оборудки останніх років та будівництво в зелених та паркових зонах. Отож, в цілому виникають сумніви, що вдасться притягнути до відповідальності осіб, які фальшували Генплан.