В Україні і Польщі сектанти збирають пожертви для псевдоєзуїтів з Тернополя

Про збір коштів на «відпустове місце у центрі Тернополя» та «укріплений монастир єзуїтів» на околиці цього ж міста повідомляють читачі РІСУ. У тернопільській парохії «Божого Милосердя» Римо-Католицької Церкви кажуть, що таким чином збирають гроші представники підозрілої спільноти, котра до Католицької Церкви не належить.

Збиранням пожертв займаються члени групи, яку у Тернополі добре знають через її постійні збори біля джерела у парку Національного відродження України, де вони встановили фігуру Діви Марії під яблунею, а саме дерево прикрасили пістрявими стрічками. Через місце зборів цих людей назвали «Секта “Джерельце”» — її члени цілодобово вартують в указаному місці.

До 30 вересня 2011 року біля джерела стояла самовільно збудована капличка цих людей, але її демонтували комунальні служби за рішенням міськради. Відтак прихильники цього релігійного руху, одній з очільниць якого, за її словами, з’явилася Діва Марія, перебралися на приватну садибу у селі Гаї Гречинські на околиці обласного центру. Тож саме про джерельце у парку вони говорять потенційним жертводавцям як про «відпустове місце у центрі Тернополя», а про свій осередок у Гаях Гречинських, — як про «укріплений монастир єзуїтів». Замовчують тільки те, що вони не представляють Католицьку Церкву, бо взагалі не належать до неї, — розповідає власкор РІСУ Володимир Мороз.

«Вони назвали дівчат кармелітками, а хлопців, які не мають свячень, — єзуїтами. Їх легко знайти біля джерела (у парку Національного відродження у Тернополі). Спершу вони розпочали свою діяльність і говорили, що вони греко-католики. Потім, коли покійний єпископ Михаїл Сабрига суспендував отця Петра, який був з ними, вони назвалися «Старо-Греко-Католицькою Церквою». Тоді вони стали римо-католиками і, зрештою, почали говорити, що є одна Церква, а вони «Свята Католицька Церква, — розповідає парох громади Божого Милосердя РКЦ у Тернополі о. Андрій Маліґ. — Але якби вони хотіли мати стосунок до Церкви, до Папи, до єпископа, то мали б дотримуватися засад, які їм подали. Наприклад, їхні чоловіки, які не мають свячень, не можуть звершувати таїнств. Я колись запитував їхню пані Ольгу (одну з очільниць цієї секти — прим. ред.), хто їх висвячував, то вона почала крутити, що до Папи їздять, що все будуть мати… Ну, але поки що не мають. Друге питання було — хто вам висвятив тих «єзуїтів». Вона зам’ялася, а тоді сказала: «Бог їх висвятив, а отець Петро передав їм чашу». Але де такий обряд висвячення в Католицькій Церкві?»

Представники цієї спільноти збирають гроші не тільки в Україні, але також у Польщі: «на монастир», «для дітей»… В Україні вони заходять в автобуси перед відправленням на австостанціях, а також — в офіси.

За словами о. Маліґа, всюди по Польщі ці люди кажуть, що вони збирають на монастир Римо-Католицької Церкви, що вони — з парафії Божого Милосердя у Тернополі. Дзвінків з цього приводу до тернопільського пароха було вже багато.

«Адже навіть в Інтернеті перший результат, який подає на запит «Парафія Божого Милосердя у Тернополі», — наш костел, — продовжує священик. — Вони кажуть, що належать до нашої парафії, і попросту обманюють. Щораз більше людей відходить до них, але деякі ще тримаються».

Час від час деякі жінки з цієї секти дійсно приходять до костелу у Тернополі, щоб порозмовляти з парохом, але їхні очільники припинили контактувати з парохією ще у 2009 р.

Отож, РКЦ не будує ані відпустового місця у центрі Тернополя, ані укріпленого чи якогось іншого монастиря отців-єзуїтів — люди, які збирають під цим приводом пожертви, обманюють.