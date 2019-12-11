Дожилися: “свободівці” почали бити своїх

Сьогоднішню бійку у Верховній раді, яку, судячи з оприлюдненого відео, спровокував Едуард Леонов та Олексій Кайда, закінчилася лікарняним ліжком для тернопільського нардепа Андрія Богланця. Колишні депутати побили теперішнього через його позицію відкрити ринок землі.

Про те, як з’ясувалося, “свободівці” побили свого побратима. Не те, щоб Богданець був членом ВО “Свобода”. Але службу в гарячих точках АТО Андрій проходив в лавах батальйону “Січ” створений “свободівцями” для “свободівців”.