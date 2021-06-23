Поет-пісняр Іван Кушнір: «Українська пісня є кодом для кожного українця, який ми повинні розвивати і любити»

Іван Кушнір – поет-пісняр, член національної спілки журналістів України, «Людина року-2019» в номінації «Культура». Він – чоловік зі щирим серцем та доброю душею. Іван Михайлович – не лише творча особистість. Поет займається підприємницькою діяльністю, прибутки з якої вкладає у розвиток своїх фестивалів. Оскільки в пошукових інтернет-джерелах інформації про Івана Кушніра не так вже й багато, ми вирішили виправити цю ситуацію. Поет-пісняр детально розказав про себе, свій творчий доробок та дружно усіх бажаючих запросив на фестивалі, які традиційно відбудуться 11 липня та 8 серпня у селі Яблунів.





«Залишаю усе, поспішаю до Тебе на свято,

Може, зустрічей цих залишилося так небагато…

І колись я прийду, і постукаю тихо до хати,

А мені не відчинить дверей дорога мені мати…»

«Бог дав: спочатку слова, потім музику»

Пане Іване, розкажіть нам детальніше про себе: де Ви народилися, де навчалися, ким були Ваші батьки, у скільки років почали писати вірші?

Народився я в прекрасному селі Крогулець Гусятинського району, яке розташоване на річці Нічлава. Із самого дитинства воно стало для мене дуже дорогим, оскільки тут народилися особливо видатні люди: один з українських геніїв, поетів, письменників, громадських діячів Богдан Лепкий, а також наш тернопільський відомий режисер Орест Савка. Батьки мої, як і всі інші, на той час були простими колгоспниками. Напевно, із молоком матері, вона теж любила співати, я обрав красу нашої землі, мелодику нашої української пісні. Батько мій грав на скрипці, і я пішов його стопами. Вірші почав писати ще з раннього дитинства. Тоді ж ми закохуємось, даруємо дівчатам вірші, а вони їх нам дарують. У 1985 році я закінчив БДМУ (на той час це був Чернівецький медичний інститут). У тому ж році грав у вокально-інструментальному ансамблі «Нічлава» села Коцюбинці Гусятинського району і тоді написав свою першу пісню «Мамо моя, мамо моя, голубко сива». З неї і почалася моя, можна так сказати, серйозна творча діяльність, яка і продовжується донині.

Хто для Вас є мотиватором, який надихає писати вірші? Чи такого немає?

Ви знаєте, живучи на такій прекрасній Подільській землі, неможливо не писати вірші. Стимулом творити для мене завжди був Богдан Лепкий. Він народився в селі, і я ходив тими стежками, якими він у дитинстві теж прогулювався. Я спостерігав за природою, яка ще після нього залишилася. Саме краса землі нашої мені дала силу й наснагу писати свої вірші. Для нас є поштовхом те, що ми живемо, працюємо, кохаємо. І ось це все ми намагаємось відобразити у своїй поезії.

А музику на свої вірші Ви самі пишете чи маєте власного композитора, який це робить замість Вас?

В основному музику на свої вірші я сам пишу, а вже виконує їх тернопільська співачка Ярослава Декалюк, з якою ми створили відомий дует «Криниця добра». Спільно з нею ми об’їздили вже багато країн: Іспанію, Польщу, Словенію, Прибалтику, Швецію. Сім років тому до мене звернулася українська діаспора зі Словенії з проханням написати гімн-славень першому фестивалю «Берегиня», який відбуватиметься у Словенії. Я взагалі не думав, що зможу написати таке. Але Бог дав: спочатку слова, потім музику. Цю урочисту пісню виконали, і з того часу кожного року нас запрошують у Словенію на цей фестиваль.

Як Ви стали членом спілки журналістів України?

Я взагалі старався описувати ті всі події, які відбувалися у моєму житті. Почав писати в районні й обласні газети, і після цього був прийнятий у спілку журналістів.

«Ласкаво просимо на наші фестивалі»

Я знаю, що Ви є організатором багатьох фестивалів у Яблунові. Розкажіть, будь ласка, детальніше про кожен із них.

Ну взагалі я завжди такий активіст, можна сказати поводир, тому що з моєї ініціативи був створений влітку фестиваль «Яблуневий Спас». До речі, цього року 8 серпня буде черговий фестиваль. За цих 6 років тут уже зуміли побувати корінні артисти з Бразилії, Китаю, Франції, Чехії, Словенії, Словаччини, Італії і Молдови. Потім у мене з’явилася мрія створити осінній фестиваль «Золота осінь в Яблунові». Там також були гості з різних куточків світу, співав відомий французький артист Поль Манандіз, уже таки досить знаний у нас в Україні. Після того, коли було вже два фестивалі, я хотів створити ще один – весняний. І ось, проживаючи в селі Яблунів, де є дуже багато яблуневих садів, до мене прийшла думка назвати фестиваль «А в Яблунові яблуні цвітуть». Після планування цих трьох фестивалів захотілося й створити зимовий, але мені сказали, щоб я лише допомагав, його організаторами стануть інші люди. Він називається «З колядою – у Яблунів». І тепер у нашому Яблунові є 4 фестивалі до кожної пори року. Крім цього, у нас є такий ентузіаст, відомий спортсмен Андрій Балабух, який проводить спортивні фестивалі. Цього року 11 липня буде організовано дійство «Богатирські ігри», де приїдуть силачі з України. Крім цього, ми ще створюємо доброчинну організацію, де кожен, хто бажає долучитися, вносить сюди лепту – 200 грн. Зараз є тільки 14 таких спонсорів, але якби було 40, то за 12 місяців ми би вже мали непогану суму.

«Діти – квіти життя»

Іване Михайловичу, хотіла би ще дізнатися про Ваших дітей та онуків. Хтось із них має ось цю Вашу творчу жилку?

Діти мої пішли моїм шляхом, але не творчим. Стали медиками-стоматологами. А внук і внучка пішли мистецькою моєю стежкою. Внучка вже закінчила музичну школу по класу скрипки, а внук навчався грати на саксофоні. Зараз він студент Тернопільського національного політехнічного університету, закінчує перший курс.

Ще одне цікаве запитання, яке неабияк хвилює поціновувача Вашої творчості. Коли і за що Вам присвоїли звання «Людина року» в номінації «Культура»?

Ви знаєте, мене дуже часто про це запитують, тому що «Людина року» в номінації «Культура» – це дуже високе звання, і у нас є безліч професійних акторів драмтеатрів, філармонії, є різні виконавці по цілій області. Я думаю, що отримав це звання, по-перше, завдяки написанню пісні «Мамо моя, мамо моя, голубко сива». На той час вона була невідомою, а цього року їй уже виповнилося 35 років. З допомогою нашої міської ради в нашому Українському домі я організував великий концерт, приурочений 35-річчю написання цієї пісні і до Дня матері. На цьому дійстві було багато відомих артистів: заслужені артисти України Павло Доскоч та Володимир Вермінський, Василь Піскун, із Чернівців Ірина Стись, були й інші молоді й талановиті співаки. По-друге, як я вже говорив, за 5 років я провів майже 9 фестивалів, на яких був організатором і спонсором. До речі, я також був депутатом районної ради. Там зумів зібрати кошти, які потім вкладав у розвиток цих фестивалів. Щоби ви собі знали, під час них ми ще й готуємо дуже смачні страви. Є у нас грибна юшка, картопля на вогні, кукурудза варена, кава, глінтвейн… Це все ми даємо безкоштовно людям. По-третє, думаю, мені присвоїли це звання за те, що я дуже пропагую українську культуру.

А зараз Ви займаєтесь лише розвитком своєї творчості чи ще десь працюєте?

На даний час я на пенсії, займаюся творчістю, допомагаю молодим. Уже 2 роки в нас існує дитячий фестиваль, де ми залучаємо дітей до мистецтва. Цього року організовуємо ще хореографічну сцену, де різні дорослі й дитячі колективи зможуть танцювати. Я ще трішки займаюся підприємницькою діяльністю. Це допомагає мені вкладати кошти у розвиток моєї творчості.

«Пісня – душа українського народу»

І на завершення, що особисто для Вас означає українська пісня?

Українська пісня є кодом для кожного українця, який ми повинні розвивати і любити. В українській пісні весь наш дух, наше походження і наше майбутнє. Ви ж знаєте, що наші люди завжди, коли мали можливість, співали. Свою пісню вони передавали дітям, онукам. Українська пісня – це українська мова. Не буде мови – не буде нації, не буде нашого народу.



