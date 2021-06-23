У селі на Тернопільщині відремонтують військове містечко

. У селі на Тернопільщині планують відремонтувати військове містечко.

4 червня квартирно-експлуатаційний відділ міста Тернопіль оголосило тендер на роботи по ремонту на об’єкті військового містечка №1 трансформаторна підстанція №1/6 с. Ягільниця (Ремонт покрівлі 84.кв.м., ремонт штукатурки- 50 м.кв,ремонт відмощення -28 кв.м.), пишуть Тернополяни.

15 червня 2021 15:00 провели тендер та обрали переможця.

МП “ЕКО” за 119 436,00 грн має провести роботи по ремонту на об’єкті військового містечка №1 трансформаторна підстанція №1/6 с. Ягільниця (Ремонт покрівлі 84.кв.м., ремонт штукатурки- 50 м.кв,ремонт відмощення -28 кв.м.).

Договір на роботи уже укладений, ремонти мають провести до кінця 2021 року.