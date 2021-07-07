Це агресивний бур’ян, а не квіти: жителям Тернопільщини не радять розводити золотушник канадський

На Тернопільщині виявлено осередки засмічення узбіччя доріг, городів, полів малопоширеним бур’яном – золотушником канадським (або звичайним).

Золотушник (золотарник) канадський – багаторічна трав’яниста рослина 60-120см заввишки. Стебло – прямостояче, кореневище – горизонтальне, листкові пластинки – вузькі, яйцеподібно-ланцетні, квіти – золотисто-жовті. Розмножується насінням і вегетативно. Цвіте на другому році життя в липні-серпні, плодоносить – до глибокої осені. Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Ця рослина потрапила в Європу як декоративна, однак почала поширюватись стихійно, в нашій місцевості не має природних ворогів, її не їдять великі тварини. Золотушник виділяє токсичні речовини, які пригнічують інші рослини на ділянці, витісняються дикі комахи-запилювачі, які не мають де розмножуватись. Таким чином, золотушник дуже швидко завойовує величезні площі. Рослина – медонос, проте мед з золотушника поки що слабо досліджений.

Позбутися золотушника важко, якщо і вирвати його, наступного року знову відросте. Рослина не боїться вогню, так як коріння залишається при випалюванні неушкодженим. Найбільш ефективний спосіб боротьби з ним – скошування ще до його цвітіння, щоб виснажити рослину. В кінці серпня скошені рослини потрібно спалити або закомпостувати.

Фітосанітарні інспектори радять жителям області при висаджуванні маловідомих рослин на подвір’ї чи клумбі, поцікавитись їх назвою та біологічними особливостями, щоб в майбутньому не допустити масового засмічення території агресивним бур’яном золотушником канадським.

Державні фітосанітарні інспектори проводять роз’яснювальну роботу щодо шкодочинності та методів боротьби з різними видами бур’янів, які останнім часом масово поширені на території області, і які часто можна побачити на клумбах.