Школярка з Тернополя зупинила спробу диверсії

Учениця шостого класу однієї з тернопільських шкіл проявила пильність та запобігла спробі вербування на підпал транспортних засобів. Про це повідомила Патрульна поліція Тернопільської області.

До інспекторки служби освітньої безпеки звернулася школярка, яка розповіла, що в одному з Telegram-каналів їй запропонували «заробіток» через підпалюваня транспортних засобів. Як зазначили в поліції, часто вербування неповнолітніх відбувається за типовим сценарієм: спершу пропонують прості завдання, а згодом, через шантаж чи обіцянки фінансової винагороди, залучають до серйозніших злочинів.

Завдяки своєчасному зверненню школярки вдалося припинити спробу вербування. Поліція та інші відповідні служби вже працюють над цією справою.

Що робити, якщо вас намагаються завербувати:

Зберігайте докази — зробіть знімки екрана підозрілих повідомлень.

Повідомте батькам, учителям або людям, яким довіряєте.

Також поліція наголошує на важливості спілкування батьків з дітьми, пояснення їм можливих наслідків протиправних вчинків та запобігання подібним ситуаціям.

Контакти для звернень: