Провокація у Почаївській лаврі: діти та бабусі заважали слідчим СБУ та поліції (відео)

Сьогодні, 8 жовтня, на території Почаївської Свято-Успенської лаври відбулася провокація під час спроби поліції та СБУ провести слідчі дії. За словами Василя Ільчишина, директора Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, проросійські елементи, зокрема представники Московського патріархату, залучили неповнолітніх дітей та немічних бабусь, які заважали слідчим діям, проявляли агресію та намагалися створити провокаційну «картинку» для пропагандистських каналів.

Правоохоронці мали провести обшук у «Всіхсвятській церкві», що розташована на території цвинтаря. Основна мета — перевірити документи щодо можливого незаконного оформлення храму Українською православною церквою (Московського патріархату). За версією слідства, право власності на архітектурну пам’ятку могло бути оформлено з порушеннями, і у 2018 році священнослужителі могли шахрайським способом заволодіти майном.

«Спроби слідчих мирно і в присутності адвокатів провести слідчі дії на території Почаївської Свято-Успенської Лаври закінчились провокацією зі сторони релігійної організації. Під чітким кураторством представників братії Лаври на місце слідчої дії були запущенні неповнолітні, які були вкрай агресивними та розпускали руки як до слідчих так і до поліції. Під бій дзвонів збіглися усі немічні бабусі з околиць Лаври і теж в ступили у гарачу “дискусію” сипаючи прокльони, плюючи в обличчя і т.д. Все по методичці всім відомих структкрам!» — додає Ільчишин.

Слідчі дії тривають, правоохоронці продовжують перевіряти документи та з’ясовувати обставини оформлення майна храму, що належить до пам’яток архітектури.

Фото та відео Василь Ільчишин