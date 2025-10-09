Батьки Підволочиська протестують проти холоду в школах: “Діти не повинні мерзнути!”

Батьки учнів Підволочиської громади висловлюють обурення через незадовільні умови навчання у місцевих школах. Ірина Черемшинська, активістка громади, ініціювала обговорення в групі «Підслухано в Підволочиську», закликаючи батьків зібратися для зустрічі з міським головою.

“Що це за навчання при 9°С в класах? Кожного року те ж саме! Чому економлять на дітях?!” — зазначила вона, підкреслюючи важливість вирішення цієї проблеми. У зв’язку з початком осіннього холодного періоду та інформацією про старт опалювального сезону, батьки налаштовані рішуче.

Активісти планують організувати похід до мера для того, щоб підняти питання про включення опалення в школах, адже при такій температурі навчання стає некомфортним і навіть небезпечним для здоров’я учнів.

“Не можна економити на дітях! Вони повинні вчитися в комфортних умовах, а не мерзнути на уроках,” — додає Ірина Черемшинська.

Нагадуємо, що за останні кілька днів температура на вулиці та відповідно у класах суттєво знизилася, що ставить під сумнів комфортне навчання. Батьки сподіваються на швидку реакцію місцевої влади для вирішення цього питання.