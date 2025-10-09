Бюджетне відшкодування ПДВ на Тернопільщині зросло на пів мільярда гривень

Упродовж дев’яти місяців цього року бізнес Тернопільщини активніше заявляв до відшкодування податок на додану вартість. За цей період 195 підприємств області подали заявки про повернення ПДВ на розрахункові рахунки на суму 1 млрд 573 млн гривень. Це на понад пів мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на 1 жовтня цього року 177 платників області вже отримали від держави 1 млрд 484 млн гривень бюджетного відшкодування. Для порівняння, у січні-вересні 2024 року ця сума становила 966 млн гривень. Зростання обсягів відшкодування свідчить про стабільну роботу податкової служби та підвищення довіри бізнесу.

Разом з тим податкова служба області продовжує ретельно перевіряти правомірність заявлених сум. У цьому році за результатами перевірок вдалося попередити неправомірне відшкодування ПДВ на суму 19 млн гривень.

На початок жовтня загальний залишок заявленого, але ще не відшкодованого ПДВ становить 207 млн гривень. Із цієї суми 191 млн грн перебуває у процесі перевірок та процедур бюджетного відшкодування, а 16 млн грн – у стадії судового чи адміністративного розгляду.

Податкова служба Тернопільщини й надалі працює над тим, щоб процес повернення ПДВ залишався прозорим, законним і зрозумілим для кожного платника. Ефективна взаємодія з бізнесом, оперативне опрацювання заяв і контроль за дотриманням законодавства допомагають зміцнювати фінансову стабільність регіону та підтримувати розвиток підприємництва.