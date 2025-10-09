Пільги на комуналку для військових з Тернопільщини: хто має право та як оформити

Пільги на комуналку для військових із Тернопільщини: хто має право та як оформити — пояснюють юристи

Тернополяни, які боронять Україну та мають статус учасників бойових дій, можуть отримати знижку на оплату комунальних послуг. Як оформити пільгу та які документи потрібні — роз’яснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Які пільги передбачені для військових?

Згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасники бойових дій мають право на знижку при оплаті основних комунальних послуг, зокрема:

послуг з управління багатоквартирним будинком;

постачання та розподілу газу, електроенергії, теплової енергії, гарячої води;

централізованого водопостачання та водовідведення;

вивезення побутових відходів;

придбання твердого палива та скрапленого газу (для домогосподарств без центрального опалення)

Який розмір знижки діє для учасників бойових дій?

учасники бойових дій та учасники Революції гідності — 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм;

учасники війни — 50% знижки;

особи з інвалідністю внаслідок війни — 100% знижки;

члени сімей загиблих — 50% знижки.

«Учасники бойових дій сплачують за комунальні послуги на 75% менше, учасники війни – на 50%. Ті, хто отримав інвалідність через війну, звільняються від оплати повністю, а родини загиблих героїв отримують 50% знижки», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Як оформити пільги?

Щоб оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг, військовому потрібно мати посвідчення учасника бойових дій і звернутися до Пенсійного фонду України.

Для подання заяви необхідно підготувати:

заяву про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП);

заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг;

паспорт;

ІПН;

документи, що підтверджують право на пільги.

Заяву до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги слід подавати, звернувшись до найближчого підрозділу Пенсійного фонду України або через Портал ПФУ за цим посиланням.

Також заяви з необхідними документами та відомостями від учасників бойових дій приймаються посадовими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських рад відповідних територіальних громад або військових адміністрацій та посадовими особами центрів надання адміністративних послуг, виключно з формуванням електронної справи та передаються до органу Пенсійного фонду України протягом трьох робочих днів з дати надходження.

«Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються у грошовій формі. Щомісяця необхідно самостійно оплачувати повну вартість послуг, а Пенсійний фонд компенсує суму пільги, переказуючи кошти на банківський рахунок або через відділення АТ «Укрпошта». Обраний спосіб виплати зазначається у заяві», — розповідає Микола Брюховецький.